Эксперт указал на преграды строительства АЭС в Сербии

Эксперт Анпилогов указал на преграды строительства АЭС в Сербии

Tекст: Анастасия Куликова

«Строительство реакторов – логичный шаг в рамках сербской мирной ядерной программы. Путь этот недешевый и непростой, но страна сможет накапливать опыт в атомной отрасли и решать прикладные задачи, например, по наработке изотопов для медицинской промышленности, для сельского хозяйства, а также ОПК», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Собеседник исключает наличие у Белграда военных амбиций по созданию ядерного вооружения. «Речь идет о маленьком и открытом государстве. Реализовать некие программы тайно не получится. А вести достаточно успешно мирную ядерную программу – это реальный сценарий, из которого сербы намерены извлечь выгоду», – пояснил эксперт.

Но местным властям еще предстоит решить, по каким технологиям строить АЭС. На выбор – российские, китайские, южнокорейские и американские. «Ответ Сербии будет зависеть от политической зрелости и готовности руководства выбирать, исходя из реальности, а не из эфемерных обещаний о сотрудничестве или о послаблениях экономического режима», – уточнил Анпилогов.

В пользу Москвы говорят надежность и дешевизна технологий, добавил он. «Кроме того, всего несколько стран, среди которых Россия, утилизируют отработанное ядерное топливо. У того же Китая, например, это не самая сильная сторона», – добавил аналитик. Фактором, препятствующим сотрудничеству Белграда с Росатомом, может стать санкционное давление на сербов.

«Но опыт Белграда показывает: при достаточно четкой позиции никакие требования Евросоюза или США не являются значимыми, когда речь идет о суверенитете и интересах национальной экономики. Еще один яркий тому пример – Венгрия, которая смогла отстоять все нужные исключения из санкционного режима ЕС и построить новую атомную станцию с Росатомом», – подчеркнул собеседник.

Он упомянул также примеры Болгарии и Чехии, которые, руководствуясь политическими мотивами, отказались от российских проектов. «Поэтому невозможно предугадать, как поведет себя сербское руководство, но я верю, что у сербов гораздо больше собственного достоинства и здравого смысла. Тем более, что их опыт взаимоотношения с западными странами был не безоблачным, чтобы сейчас пойти на серьезную зависимость от них в энергетическом вопросе», – рассуждает эксперт.

«Если Росатом выиграет в конкурсе на строительство АЭС в Сербии, то для Вашингтона и Брюсселя это станет траурным событием. С их стороны стоит ожидать и негодования, и эмоциональных оценок. Я сомневаюсь, что такая реакция выльется во что-то серьезное. Белград слишком важен для Евросоюза, поэтому европейцы не станут окончательно ссориться с сербами. Тем не менее, давление будет, как и постоянные выволочки на дипломатическом уровне», – заключил Анпилогов.

Ранее в Сербии заявили о начале разработки национальной программы мирного использования ядерной энергии. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович, передает «Коммерсант».

«Мы признали институт «Винча» как часть фундамента для создания ядерной программы в нашей стране. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики как учреждение, которое от имени правительства будет вести ядерную программу, работает над созданием специального сектора по ядерной энергии», – сказала она.

Министр добавила, что завершается подготовка предварительного технического анализа по внедрению мирной атомной энергетики. Этот документ, являющийся первым этапом программы, определит возможные рыночные и технологические сценарии, на основании которых будут приниматься последующие решения.

В Сербии с момента трагедии на Чернобыльской АЭС действовал запрет на реализацию проектов в атомной сфере. Парламент республики отменил его лишь в конце 2024 года. На сегодняшний день порядка 70% электроэнергии государство получает за счет тепловых угольных станций, а остальной объем энергии выдают ГЭС, также используются возобновляемые источники энергии.

По расчетам сербских властей, в ближайшие годы расход электроэнергии будет увеличиваться – в четыре раза к 2050 году. «К сожалению, сегодня в Сербии нет собственной атомной электростанции, и мы с завистью смотрим на соседние государства, где такие объекты уже есть. И если мы хотим выжить как маленькая страна, мы должны построить атомную станцию, другой альтернативы нет», – заявил министр международных экономических отношений страны Ненад Попович в ходе сессии ПМЭФ-2025.

В мае Росатом в рамках международного форума «Энергетический переход Западных Балкан» представил в Сербии современные технологии, включая компактные реакторы РИТМ-200 и энергоблоки поколения 3+, для укрепления энергонезависимости. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев отмечал, что атомная энергетика стала частью официальной повестки российско-сербских отношений.