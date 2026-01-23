Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
МВД раскрыло кражу коллекции живописи стоимостью 32 млн рублей
Правоохранители поймали мужчину и женщину, похитивших более 100 полотен общей стоимостью свыше 32 млн рублей из частного собрания в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в хищении ценностей и обнаружили все украденные произведения искусства при обыске квартиры фигуранта, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Следствие выяснило, что мужчина проник в здание научного института через чердак, поднявшись по пожарной лестнице. Ему помогала знакомая, ранее работавшая в организации и знавшая расположение помещений, а также способы отключения сигнализации.
Для выноса 104 полотен вору пришлось возвращаться на место преступления несколько раз, а общий ущерб превысил 32 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, мужчина заключен под стражу. Его сообщница находится под домашним арестом.
