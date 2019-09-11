Глава РПЦ выступил с обращением в День трезвости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к верующим по случаю Дня трезвости, призвав христиан «являть пример воздержания и умеренности».

Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Петербурге, с 1914 года его начали отмечать регулярно. По словам патриарха, эта дата была выбрана «в напоминание об особой духовной значимости трезвого образа жизни и о трагических последствиях злоупотребления алкоголем».

«Церковь призывает каждого христианина являть пример воздержания и умеренности. Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, избирают трезвенный образ жизни», – передает РИА «Новости» обращение патриарха.

Он добавил, что за последние годы число епархиальных и приходских организаций, помогающих людям преодолевать алкогольную и иные зависимости, значительно увеличилось, но проблема по-прежнему остается актуальной.

Патриарх также напомнил слова святителя Иоанна Златоуста о том, что «не вино худо, но неумеренность порочна, вино есть дар Божий, а неумеренность – изобретение диавола».

Напомним, ранее заявил глава координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин заявил, что русская православная церковь выступает категорически против отмены запрета на употребление пива на стадионах.