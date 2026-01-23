  • Новость часаРоссийские войска освободили Симиновку в Харьковской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня

    Глава МИД Франции спрогнозировал переговоры Европы с Россией о безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит обсудить с Россией вопросы архитектуры безопасности после завершения конфликта на Украине, заявил руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу сообщил о необходимости будущего диалога между Европой и Россией по вопросам безопасности после завершения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, такой разговор станет актуальным, когда «завершится война» и Россия определит для себя новые ориентиры.

    «Когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», – заявил Барро.

    Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Франции потребуется вернуть прежний уровень доверия в отношениях с Россией после резких заявлений национального руководства.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны возобновить контакты с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией, а правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика.

    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    22 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага, сообщил в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

    Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.

    В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.

    Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Хинштейна прооперировали после ДТП

    Хинштейн сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП

    Хинштейна прооперировали после ДТП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    Он рассказал, что врачи уже провели ему операцию, однако травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

    «Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», – заявил Хинштейн в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области.

    22 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки

    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки, сообщил юрист Александр Кудряшов.

    Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.

    Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.

    В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    22 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии приняли решение выслать сотрудника посольства России, сообщают немецкие СМИ.

    По данным Der Spiegel, высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, передает ТАСС. МИД Германии проинформировал об этом посла России Сергея Нечаева.

    Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов с момента уведомления. В публикации подчеркивается, что речь идет о шагах, связанных с подозрением в шпионаже.

    Как отмечает издание, перед этим в Берлине была задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

    Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    23 января 2026, 03:59 • Новости дня
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    22 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: Трамп провел тест-драйв «Совета мира» в Москве

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

