Публицист Дракер: Избиратели США не голосовали за силовой беспредел

Tекст: Елизавета Шишкова

Даже сторонники президента США Дональда Трампа не поддерживают превращение американских городов в зоны силовых операций, где базовые гражданские права нарушаются из-за внешнего вида человека, заявил публицист Дэвид Дракер в программе «Америка с Валентином Богдановым» на телеканале «Россия 24».

После операции по борьбе с нелегальной миграцией Metro Surge в Миннесоте прогрессивные силы потребовали прекратить сотрудничество с иммиграционно-таможенной службой США (ICE), обвинив ее в нарушении прав человека, тогда как консерваторы и сторонники «закона и порядка» расценивают рейды как необходимый ответ на рост преступности.

«Тем, кто голосовал за Трампа, нравилась идея закрыть границы, избавиться от нелегальных мигрантов, навести порядок на улицах. За что они [независимые избиратели] не голосовали, так это за то, какими методами федеральное правительство действует в американских городах. Они не голосовали за то, что если ты просто выглядишь как мигрант, тебя повалят на землю и арестуют», – подчеркнул Дракер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул идею использования сил НАТО для охраны южных границ.

До этого власти Миннесоты потребовали прекратить работу миграционной службы в штате после гибели женщины. Глава Белого дома заявил о готовности применить против штата закон о восстании для ввода армии.