Мать спасла пятерых детей при пожаре под Курганом

Мать сломала ногу при спасении пятерых детей из пожара под Курганом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Многодетная мать спасла пятерых детей из горящего дома в селе Усть-Миасское Каргапольского района Курганской области, сообщает МЧС России по Курганской области. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного дома из-за короткого замыкания электросчетчика. Дым быстро распространился по подъезду, затруднив эвакуацию через двери.

По информации МЧС, до прибытия пожарных восемь человек, включая пятерых детей, смогли покинуть здание через окна. «В результате происшествия пострадала многодетная мать. Детей она благополучно спустила вниз на руки супругу, а когда сама эвакуировалась из окна – сломала ногу», – уточнили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 70 кв. метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 10 человек личного состава и четыре пожарные машины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в результате пожара в частном доме в Шадринске Курганской области погибли три ребенка, двоим удалось спастись.

Ранее в общежитии этого же города произошел пожар, после которого были спасены 51 человек, в том числе 15 детей, одна женщина получила травмы.



