События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
В Курганской области на пожаре погибли трое детей
В результате пожара в частном доме в Шадринске Курганской области погибли три ребенка, двое спаслись, сообщило МЧС России.
По информации из Telegram-канала ведомства, возгорание произошло в частном доме, его заметили соседи и вызвали пожарных.
При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Семилетняя сестра погибших детей сумела спасти четырехмесячного брата, вынеся его из горящего дома. Родители в момент трагедии отсутствовали: отец находился на работе, а мать ушла в магазин.
Пожар, охвативший 100 квадратных метров, ликвидируют 37 специалистов и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее при пожаре в Омской области погибли четверо детей.
Глава МЧС Александр Куренков сообщал, что в России наблюдается рост детской смертности при пожарах.