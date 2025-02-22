В Курганской области на пожаре погибли трое детей

Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом

Tекст: Валерия Городецкая

Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.