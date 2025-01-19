В Шадринске Курганской области загорелось общежитие

В Шадринске спасли 51 человека после пожара в общежитии

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, в Шадринске произошло возгорание в пятиэтажном общежитии, в результате которого сотрудники МЧС России спасли 51 человека. Пожар охватил две комнаты. Спасение людей происходило с использованием самоспасателей и автолестницы, передает ТАСС.

Согласно данным МЧС, 31 человек, включая 15 детей, был успешно выведен из здания с помощью самоспасателей. Еще 20 человек были спасены с использованием автолестницы. Среди пострадавших оказалась одна женщина, получившая травмы.

Ранее сообщалось, что в Приморье в результате пожара в частном доме, самовольно подключенном к электросети на станции Свиягино, погибли три человека, включая 55-летнего мужчину, что предположительно связано с коротким замыканием электропроводки.