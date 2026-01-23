Эксперт объяснил изменение качества воды в трубах зимой

Эксперт Степура объяснил изменение качества водопроводной воды зимой

Tекст: Татьяна Косолапова

«Качество воды зимой по сравнению с теплым временем в принципе может меняться, но в любом случае все показатели должны соответствовать требованиям СанПиНов. Будет что-то меняться или нет, больше зависит от системы водозабора. При качественной системе граждане не почувствуют разницы, так как вода на выходе из системы водозабора все равно останется надлежащего качества», – говорит Степура.



По его словам, вода в системе водоснабжения, которая подается в жилые дома, по качеству должна быть пригодной питьевой. Однако могут быть отличия по жесткости или, например, содержанию железа. Это в основном зависит от конкретной местности.

«Обычно в таких случаях в квартирах используют дополнительные фильтры, которые как раз рассчитаны на жесткую воду. Дополнительная фильтрация позволяет улучшать качество воды и тогда меньше образуется накипи на посуде или в стиральных и посудомоечных машинах. Для техники помогает добавка различных специализированных солей, которые рекомендуют использовать производители», – заключил Степура.

Ранее россиян предостерегли от новой мошеннической схемы. В МВД сообщили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками «Водоканала», предлагая гражданам проверить качество воды и заменить счетчики.