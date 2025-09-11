Лечение от алкоголизма прошел восьмилетний ребенок в Новосибирской области

В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.3 комментария
В Новосибирской области восьмилетний мальчик прошел стационарное лечение от алкогольной зависимости и теперь находится на индивидуальном курсе психокоррекции.
Несовершеннолетний был направлен органами профилактики на лечение в 2024 году с наркологическим диагнозом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного детского психиатра-нарколога региона Нину Кошляк.
«Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», – заявила Кошляк.
Министерство здравоохранения Новосибирской области отмечает, что в последние годы в регионе сокращается число алкозависимых, однако ежегодно появляются новые случаи учета детей и подростков с подобными проблемами. Кошляк указывает, что чаще всего алкоголь подростки используют как способ уйти от трудной реальности, а ключевую роль играет окружение – проблемы в семье, школе и влияние плохой компании.
По словам врача, дети обычно не умеют уверенно отказываться от алкоголя и зачастую соглашаются пить «за компанию». Она добавила, что путь от эпизодического употребления к зависимости у ребенка может занять от двух до трех лет.
В 2023 году на 100 тыс. жителей региона приходилось 380,8 человека с алкогольной зависимостью, в 2024 году показатель снизился до 379,1 человек на 100 тыс. населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ежегодно 11 сентября в России проводится Всероссийский день трезвости. Его цель – борьба с алкогольной зависимостью и популяризация трезвого образа жизни среди населения.