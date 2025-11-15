Аналитики спрогнозировали рекордный урожай винограда в России

РСХБ: Годовой урожай винограда в России впервые может превысить 1 млн тонн

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уже в следующем сезоне российские виноградари могут впервые собрать более 1 млн тонн винограда, рассказал РИА «Новости» главный аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Он связал этот прогноз с расширением площадей посадок и ростом урожайности новых виноградников.

В этом году сбор может остаться на уровне прошлого года из-за погодных условий, однако рекордное увеличение виноградников на 5 тыс. гектаров создает хорошие перспективы.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за десять месяцев 2025 года выпуск виноградных вин в России вырос на 10,8% и достиг 30,05 млн декалитров. Производство игристых вин (шампанского) увеличилось на 8,4% – до 14,61 млн декалитров, а объем ликерных вин вырос на 10,1%, составив 1,073 млн декалитров.

Дальнов добавил, что при сохранении текущих темпов развития отечественное виноделие способно в ближайшие пять лет выйти на максимальные показатели с начала 1990-х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, валовый сбор винограда в России в 2024 году достиг 908 тыс. тонн, что стало рекордом современной истории страны.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев выступил за увеличение пошлин на вино из недружественных стран до 50%. В конце 2024 года также отмечалось, что в России ожидается рекордный урожай риса.