Россия обрела турбинную независимость

Энергетика России добилась технологической независимости от Запада

Tекст: Ольга Самофалова

Россия запустила первую серийную отечественную газовую турбины большой мощности ГТД-110М. Ею оснастили третий энергоблок новой ТЭС «Ударная», которая была введена в Крымском районе Краснодарского края при участии президента России Владимира Путина.

До этого газовые турбина такой мощности Россия покупала у зарубежных производителей. Но западные производители покинули наш рынок, и мы остались без таких турбин.

«То, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически вот в этом сегменте, это очень важно», – заявил Владимир Путин.

В «Ростехе» отмечают, что отличительными особенностями газовой турбины большой мощности ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами являются меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности. При ее производстве применяются передовые разработки и инновационные технологии, в том числе изготовление деталей камеры сгорания аддитивным методом.

Двигатель будет использоваться в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Ранее аналогичные по мощности турбины приходилось закупать у западных компаний, в частности, у Siemens, GE и Alstom, которые вынуждены были покинуть страну из-за конфликта на Украине.

Первая такая турбина была поставлена на ТЭС «Ударная». Следующие три турбины ГТД-110М будут изготовлены и поставлены в 2025-2026 годах для модернизации Новочеркасской ГРЭС. Производственные планы предполагают выпуск двух таких турбин в год. Однако с 2028 года ОДК (входит в «Ростех») планирует удвоить серийное производство до четырех силовых установок в год. Это станет возможным благодаря строительству в Рыбинске нового механосборочного комплекса.

Эксперты ВШЭ подсчитали, что зависимость России от импорта газовых турбин на 2022 год составляла более 90%, а это критическая зависимость. Но после 2022 года главные поставщики Siemens и General Electric перестали работать с Россией и вышли из совместных предприятий.

Поэтому задача импортозаместить газовые турбины большой мощности стала еще более актуальной. Россия сама могла делать турбины только малой мощности, а попытки создать собственную газовую турбину большой мощности не были ранее успешными.

«Проблема отсутствие газовых турбин большой мощности осознавалось довольно давно и работы в этом направлении велись и до 2022 года. Часть этих работ велась вместе с нашими западными партнерами, в частности с компанией Siemens. Решено было воспользоваться технологиями и опытом немецкой компании. Как показали дальнейшие события, этот путь оказался тупиковым. Однако собственные разработки тоже велись, и теперь мы видим один из их результатов», - говорит Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

Помимо Ростеха, также есть проекты «Силовых машин» по созданию газовых турбин на 65 МВт и 170 МВт. «Турбина Ростеха относительно небольшая. И для тех задач, которые стоят перед отраслью, подобной мощностью не стоит ограничиваться», - считает Фролов.

Потому что, по его мнению, спрос на подобные турбины в России будет очень большой в ближайшие как минимум 25 лет. Многие электростанции в России старые, они требует модернизации или полной замены, при этом растущий спрос на электроэнергию создает потребность еще и строить новые газовые электростанции.

«Установленная мощность всех электростанций в России (не только газовых) составляет около 263 Гб. Из этого объема мощности на 30 Гб были построены с начала 90-х годов до начала 2010-х годов, и еще 50 Гб с начала 2010-х годов. Все остальные электростанции более старые, многие из них были построены в 1960-70 годах прошлого века, и часть из них надо уже обновлять», - говорит Александр Фролов. В целом срок службы электростанций очень долгий и рассчитан не на одно десятилетие.

«К 2030 году нужно разобраться с электростанциями мощностью 100 Гб. Это не значит, что их нужно заменить, но к ним нужно проявить максимальное внимание. Это довольно старые электростанции, и нужно понять, какие из них можно модернизировать, какие могут продолжать спокойно работать, а какие требуют замены. Допустим, половина или 2/3 из них еще может поработать до 2030 года, но уже к 2040-2050 годам они совершенно очевидно потребуют замены. Понятно что это не только газовые электростанции, там и атомные и угольные электростанции, но газовые электростанции у нас доминируют», - говорит Фролов.

При этом, спрос на электрическую энергию в России не снижается, а растет и, скорее всего, к концу десятилетия вырастет 1100 до 1200 млрд киловатт-часов, добавляет эксперт. Это значит, что кроме замены турбин на старых станциях, потребуется строить новые электростанции. Поэтому есть риск, что мощности серийного производства таких турбин будет не хватать для удовлетворения всего имеющегося спроса.

За четыре года в 2028 году будет собрано всего восемь таких турбин - по две в год. С 2028 года сборка вырастет до четырех штук в год. То есть до 2030 года будет произведено 18 турбин большой мощности. При этом, потребность России в таких турбинах может составить более 40 штук.

Именно такое количество турбин называлось в 2022 году, когда Россия договаривалась закупать из в Иране.

«Есть планы по модернизации электростанций, а есть планы производству новых газовых турбин. Если российский производитель сможет произвести необходимое оборудование только через 15 лет, то придется искать кого-то еще, например, в Иране и в Китае. Скорее всего, будет наблюдаться дефицит газовых турбин в России даже при собственном производстве. Российский рынок довольно крупный, и желающих продать нам свои турбины будет много. Тот же Siemens, которого фактически вынудили уйти из России, совсем не в восторге от происходящего», - говорит Александр Фролов.

Для понимания: в России действуют около 310 газотурбинных установок, и когда-нибудь каждая из них потребует замены. При этом, одна такая турбина может стоить 3-4 млрд рублей. То есть этот рынок может приносить поставщику турбин миллиарды долларов, не считая стоимости запчастей и плановых ремонтов.

России нужно научиться строить и производить также турбины еще большой мощности, считает эксперт. Весной 2022 года, перед тем как заключить соглашение о покупке у Ирана 40 газовых турбин, была снята импортная пошлина на газовые турбины MGT-70 производства иранской Mapna. Это говорит о том, что России очевидно нужны такие турбины. А иранская турбина имеет большую мощность, чем российская ГТД-110М - 185 Мвт против 115 Мвт у российской турбины.

При этом, в Крыму устанавливались газовые турбины Siemens (из-за чего случился скандал в немецком концерне) еще большей мощности. Проект газовой турбины ГТЭ-170 мощностью 170 МВт есть у "Силовых машин", которые уже изготовили первый серийный экземпляр. Кроме того, рассматриваются планы по организации серийного производства газовых турбин мощностью 300-400 МВт, заявил в сентябре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Газовая турбина - это большой предмет, размером с небольшой дом, который может обеспечить потребности в энергии целого, пусть и небольшого, города. Новость, что Ростех выпустил первую российскую серийную турбину большой мощностью - ГТД 110М - очень важна. Теперь речь может идти не только о замещении западной продукции, но и о потенциальной конкуренции с западными аналогами. Это достижение уже качественно иного порядка - технологического. Именно технологии и генерируют экономический рост страны», - говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

В перспективы Россия имеет потенциал для экспорта своих газовых турбин большой мощности. «У нас есть постсоветское пространство, и другие страны тоже хотят усилить свою энергобезопасность. Эти турбины могут стать экспортным продуктом, но это уже на более отдаленную перспективу», - заключает Фролов.