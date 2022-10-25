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25 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы URA.RU/ТАСС
Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Британия при Сунаке станет более опасной

Сунак – самый молодой премьер Британии за 200 лет и, возможно, самый богатый за всю ее историю Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
История с выборами нового премьер-министра Великобритании сделала крутой поворот. Неожиданно даже для самого себя Борис Джонсон отказался от борьбы. Правительство возглавит 42-летний финансист Риши Сунак, то есть Британия получит первого «небелого» премьера, притом – индуиста. С точки зрения интересов России, это не самая удачная кандидатура. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы помощь Киеву в ходе вооруженного конфликта – это своеобразная инвестиция, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных польских чиновников. Подробности...

Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Как стать «зеленым», но не угробить экономику

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников, Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Подробности...
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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    Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

    Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию
    		   25 октября 2022, 10:58
    Фото: Imago/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин?

    Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин, сообщает агентство IRNA. «Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства», – заявил он. По его словам, 85% необходимого для газовой промышленности оборудования производится внутри страны.

    Подробностей, что это за турбины и с кем именно был заключен контракт, иранская сторона не приводит. С российской стороны вообще нет заявлений.

    В последнее время в России обсуждались турбины Siemens, которые были установлены на газокомпрессорной станции «Северного потока – 1». Они требовали ремонта на канадском заводе, но из-за санкций Газпром не смог отремонтировать турбины. Поэтому в итоге пришлось остановить полностью работу «Северного потока – 1».

    Однако вряд ли в этой истории речь идет о замене немецких турбин на иранские для газопроводов. Во-первых, трубы «Северных потоков» подорваны, и смысл их ремонта в принципе не очевиден. Во-вторых, у России есть собственные турбины на замену сименовским, которые ставили на всех следующих газопроводах – и на газокомпрессорных станциях «Турецкого потока», и «Северного потока – 2». В свое время «Северный поток – 1» получил немецкие турбины, вероятно, потому, что этот газопровод строился в кооперации с иностранными инвесторами, в том числе немецкими. В-третьих, 40 турбин – это слишком много для газопроводов.

    Скорее всего, речь идет о газовых турбинах из Ирана для тепловых электростанций в России, хотя 40 газовых турбин выглядит много даже в этом случае. Россия может производить газовые турбины, но малой и средней мощности, а попытки создать собственную турбину мощностью от 100–120 МВт пока не увенчались успехом. Эту «дыру» закрывало сборочное производство Siemens в России. Однако из-за геополитики немецкая компания ушла с рынка, не оставив России своих технологий. При этом локализация производства в России была небольшая, в основном речь шла об отверточной сборке (когда в Россию завозят готовые оборудование и детали, а на российском заводе их просто собирают, как «лего»). В целом турбины – это не массовый, а нишевой продукт, поэтому такой вариант выглядел ранее вполне экономически обоснованным.

    «Я бы относился к этим заявлением Ирана с определенной долей скепсиса. Непонятно, кто выступает покупателем со стороны России. Турбины покупает не государство, а конкретные компании. Готовы ли они законтрактовать 40 газовых турбин, предположительно, мощностью 120–150 МВт? Это очень большое число. Обычно крупные мировые производители – Siemens, Alstom или General Electric – делают турбины под заказ по контракту, много свободных турбин на складах не бывает. И редко такое большое количество турбин одновременно запускается в производство. Поэтому, скорее всего, Иран только рассматривает возможность подписать договор с российскими компаниями», – полагает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Он не уверен, что России вообще нужны иранские газовые турбины. «Прямо здесь и сейчас Россия не нуждается в срочном резком увеличении генерирующих мощностей», – говорит эксперт. В целом 40 штук – это прям предельное число иранских турбин, которые могли бы появиться в России в принципе. «Я думаю, что речь идет в лучшем случае о поставках на горизонте 2025–2030 годов. В год Иран может поставить максимум 6–10 турбин. Надо понимать, что российский рынок в этом плане небольшой», – говорит Кондратьев.

    В том, что Иран действительно может производить газовые турбины большой мощности, в отличие от России, нет ничего удивительного. В свое время Иран смог добиться от Siemens сохранения лицензии на производство таких турбин, несмотря на санкции, импортозаместив материалы и детали.

    России договориться о сохранении внутри страны производства таких турбин Siemens сложнее, в том числе из-за более низкой локализации и необходимости искать необходимые запчасти в дружественных странах.

    «Наши производители, в частности, «Силовые машины» и ОДК, вряд ли будут рады появлению такой конкуренции. С другой стороны, эта конкуренция нам все-таки нужна, чтобы заставить отечественных производителей улучшать свой продукт и сохранять взвешенную ценовую политику. Иначе этот вид деятельности превращается в монопольный, который надо регулировать. Покупатели могут быть недовольны», – говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

    Для чего России могут понадобиться иранские газовые турбины? Для создания конкурентной среды в рамках программы модернизации электростанций «Коммод», считает эксперт. По его мнению, заменять относительно новые иностранные газовые турбины на российских ТЭС экономически будет просто невыгодно.

    «Я думаю, что оборудование Siemens или General Electric на наших ТЭС не будут трогать как минимум несколько лет, потому что все это оборудование новое, построенное в 2012–2017 годах. А средний срок службы турбины на ТЭС составляет 30 лет с возможностью продления. Списание пятилетней или даже десятилетней турбины создаст очень большие расходы для генератора и для потребителя», – рассказывает Кондратьев. Поэтому проблему отсутствия западных запчастей и ремонта, скорее всего, будут решать за счет налаживания параллельного импорта запчастей и собственного производства внутри России.

    «Мы видим на примере Ирана, что он до сих пор использует западное оборудование, которое досталось ему в семидесятые годы. При этом самостоятельно производит многие запчасти для его ремонта. Классический пример – это самолеты. Иран производит авиазапчасти для своих «Боингов», сохраняя летную годность на хорошем уровне»,

    – говорит эксперт.

    Однако есть ТЭС, которые были построены в 1970–1980-х годах на паровых установках. И вот их в рамках модернизации можно заменить на чисто газовые установки или парогазовые установки, которые состоят из паровых турбин (Россия умеет их производить), газовых турбин большой мощности (их производит Иран) и котлов. Третий вариант, отмечает эксперт, – замена старой паровой установки на более эффективную современную паровую турбину.

    В теории иранские газовые турбины могут быть интересны также для Роснефти или «Новатэка», которые строят СПГ-заводы, так как процесс сжижения газа энергоемкий. Или для других промышленных предприятий, где необходима большая выработка электроэнергии, заключает собеседник. 


     
     
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