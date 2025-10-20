Британский политик Гэллоуэй обвинил лидера Reform UK Фаража в русофобии

Tекст: Ольга Иванова

Лидер британских лейбористов Джордж Гэллоуэй в беседе с РИА Новости, как передает РИА «Новости», назвал лидера партии Reform UK Найджела Фаража «еще одним антироссийским политиком».

Такое заявление Гэллоуэй сделал после того, как Фараж в интервью Bloomberg сообщил о готовности сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства НАТО, если он станет премьер-министром Британии.

«Маска снята – он просто еще один антироссийский политик. Боюсь, такие люди просто флюгеры. Меняют мнение в соответствии с направлением ветра», – заявил Гэллоуэй, выступая на мероприятии, посвященном двадцатилетию телеканала Russia Today.

Гэллоуэй подчеркнул, что считает демонизацию России беспочвенной и не собирается с ней соглашаться, назвав Россию великой цивилизацией.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия не должна обращаться в ООН в случае падения обломков ракеты или воздушного судна на территории НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были уничтожены дроны, нарушившие воздушное пространство страны, и назвал их российскими.

МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.



