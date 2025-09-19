Захарова обвинила Запад в игнорировании фактов по инциденту с БПЛА в Польше

Tекст: Вера Басилая

Польша категорически отказалась от предложенных Минобороны России консультаций по поводу инцидента с беспилотником, что свидетельствует о незаинтересованности западных стран в установлении реальных обстоятельств происшествия, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

Захарова также заявила, что обвинения со стороны европейских стран о якобы нарушении российскими БПЛА их воздушного пространства голословны. По ее словам, ситуация повторяется регулярно: обстоятельства еще не ясны, расследование не проведено, доказательства не собраны, а виновный уже назначен, и этим назначенным всегда оказывается Россия.

Дипломат добавила, что обвинения в адрес России в попытках провокации и эскалации не подкреплены никакими конкретными фактами. Она отметила, что выдвигаемые обвинения направлены на срыв политического урегулирования конфликта на Украине, а также служат частью информационной кампании для демонизации России и мобилизации поддержки Киева.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.

Ранее дипломат Константин Долгов назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО.

Политолог Владимир Скачко заявил, что польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами испугались последствий этой провокации.