Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла

Tекст: Олег Исайченко

«Польша еще не вступила ни с кем в войну, а уже дружественным огнем разрушает собственную инфраструктуру. Хорошо, что никто не погиб из мирных жителей. Этот инцидент показывает истинные цели польского военно-политического руководства», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Польские власти сами подготовили военную операцию с якобы российскими беспилотниками, сами ее запороли и сами же испугались. Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», – сыронизировал собеседник.

«В произошедшем Варшава все равно обвинила Москву. В этой связи я бы еще упомянул крылатое выражение из басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Оно очень точно характеризует отношение нынешних польских властей к нашей стране», – заметил эксперт с юмором.

Ранее Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в эфире телеканала TVN признал, что боеприпас, повредивший частный дом в Люблинском воеводстве, является американской всепогодной управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», выпущенной с истребителя F-16 для уничтожения беспилотника.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в процессе защиты Польши и ее граждан. Военные заявили, что возместят ущерб», – заявил он, и предостерег общество от подрыва доверия к военным.

Ракета отклонилась от цели из-за неисправности системы наведения. Боеприпас весом более 150 кг не детонировал, но его прямое попадание частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

По заверению польской стороны, инцидент произошел на прошлой неделе в ходе уничтожения якобы 19 российских беспилотников, которые пролетели сотни километров вглубь территории Польши. При этом, по словам главы МИД Радослава Сикорского ни один из дронов не были оснащен взрывчаткой, сообщает The Guardian.

НАТО объявило о развертывании дополнительных самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак БПЛА. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-оповещения с просьбой проявлять осторожность. Доказательств российской принадлежности дронов Варшава не представила.