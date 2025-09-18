Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Министр спецслужб Польши Семоняк признал попадание в дом ракеты из F-16
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN заявил, что при уничтожении дронов в дом на востоке страны попал не дрон, а ракета из F-16.
«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что возместят ущерб», – сказал Семоняк в эфире TVN.
Ранее Варшава сообщала о падении дрона в Люблинском воеводстве на жилое здание, частично его обрушив.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.
Польский президент Кароль Навроцкий поручил правительству срочно установить, что именно привело к разрушению жилого дома в Люблинском воеводстве.