Сикорский упомянул Россию в своей речи ООН про падение беспилотников
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна «жаловаться» в ООН.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.
«Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.
Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.
Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.
Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.
МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.