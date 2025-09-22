Сикорский упомянул Россию в своей речи ООН про падение беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.

«Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.

Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.

Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.