  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД назвал потери ЕС за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Келлог назвал вопросы Запорожской АЭС и ДНР ключевыми для урегулирования
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    15 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    7 декабря 2025, 13:30 • В мире

    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты

    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты
    @ Renafa Pinaqui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Похоже, во Франции вновь применяют бесчестные методы для того, чтобы лишить перспектив одного из самых популярных в стране политиков. Человек с наибольшими шансами стать следующим президентом Франции и выступающий против «скрытой войны» Европы с Россией оказался перед серьезной угрозой. О чем идет речь и как такое произошло?

    «Фаворитизм» и «нецелевое использование государственных средств»: вот в чем обвиняется один из лидеров ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Некая ассоциация AC Corruption подала жалобу в Национальную финансовую прокуратуру Франции, требуя расследовать деятельность Паскаля Юмо, который был когда-то (аж в 2019 году) нанят в качестве так называемого медиатренера.

    Сама ассоциация настолько малоизвестна, что даже название ее варьируется во французских медиа: некоторые пишут его как AC !! Anti-Corruption. Однако инициатива малоизвестной организации почему-то привлекла к себе всеобщее внимание и оказалась на первых полосах крупных изданий.

    В жалобе, с которой провластный канал BFMTV смог ознакомиться, утверждается, что «поскольку месье Юмо был нанят с целью обучения и подготовки депутатов Европарламента, представляющих «Национальное объединение», к работе со средствами массовой информации, Европейский парламент платил ему из бюджетных средств, предоставленных в распоряжение депутатов». Однако при этом будто бы с сентября 2021 года «месье Юмо было поручено помогать Жордану Барделла не в его знании европейских новостей, а в подготовке к президентским выборам во Франции в 2022 году и, следовательно, по вопросам внутренней политики».

    Мелочное обсуждение, кто кого консультировал по какому поводу, может показаться смешным. Но на самом деле в происходящем просматривается полная параллель с так называемым делом о депутатских помощниках, по которому несколько месяцев назад была осуждена Марин Ле Пен, крупный оппозиционный политик из той же партии.

    Тогда точно так же Марин Ле Пен предъявили обвинения, что она давала помощникам, нанятым по линии Европарламента, задания, которые отвечали не интересам Европарламента, а ее работе как национального политика. И в качестве наказания «справедливый» французский суд назначил ей среди прочего запрет избираться в течение пяти лет.

    Таким образом макронисты и их союзники отсекли от президентских выборов 2027 года своего главного конкурента,

    который на фоне роста популярности «Национального объединения» имел все шансы эти выборы выиграть. Разумеется, Марин Ле Пен подала на апелляцию. Но французское правосудие умеет тянуть время, когда это в его интересах – или в интересах тех, кто этим правосудием прикрывается и делает из него инструмент, чтобы избавиться от неугодных.

    Однако, избавившись от Марин Ле Пен, макронисты вскоре поняли, что допустили промах. Второй лидер партии, молодой и харизматичный Жордан Барделла, которого раньше называли «дофином» (то есть наследником короля, в данном случае – королевы Ле Пен) стал быстро набирать популярность. Хотя противники (вроде 60-летнего республиканца Ксавье Бертрана) и пытаются утверждать, что 30-летний Барделла «ничего не смыслит в жизни», высказывания последнего не дают повода подозревать его ни в чем подобном.

    Как политик, Барделла выступает за ограничение миграции, против предоставления мигрантам излишних социальных прав и за ужесточение контроля в этой области, а также против радикального исламизма. В этом году он призвал признать «братьев мусульман» террористической организацией и пообещал запретить ее, если придет к власти.

    Кроме того, он пообещал сделать Францию «самой репрессивной страной в Европе» – по отношению к преступникам, чтобы положить конец волне правонарушений, которая захлестнула страну. В области внешней политики, говоря о России, он выступил против «скрытой войны» Франции и Европы с «ядерной державой», так как подобное противостояние не может привести ни к чему хорошему.

    Недоброжелатели упрекают Барделла в том, что он активно пиарится, ведет канал в TikTok, на днях вышла его новая книга «Чего хотят французы» – как будто кто-то запретил тому же Ксавье Бертрану вести TikTok или сочинить книгу. Очевидно, не в рекламе дело, а в том, что старые политики перестали отвечать запросам французского общества. Причем настолько, что опубликованный буквально на днях опрос показал: Жордан Барделла выиграет президентские выборы в 2027 году, кто бы ему ни противостоял во втором туре.

    Ни ультралевый Жан-Люк Меланшон, ни миньон Макрона Габриэль Атталь, ни опытный бывший премьер Эдуар Филипп, что называется, против него не котировались. За Барделла против Меланшона проголосовали бы 74%, за Барделла против Филиппа – 54%. А когда выиграть честным образом не получается, в ход идут испытанные старые методы. Если с Марин Ле Пен сработало, почему не получится в этот раз?

    И была разыграна трехходовка. Раз – в мутноватом журнале Le Canard Enchaine появляется обличительная статья «Как Барделла обманул Европарламент с тратами на обучение». Два – некая бдительная ассоциация требует расследования и подает бумаги в официальные органы. А дальше уже дело техники: органы будут расследовать, а провластные СМИ – обвинять Барделла и поливать его грязью.

    По словам Паскаля Юмо, на которые ссылается Le Canard Enchaine, контракт был заключен, потому что Жордан Барделла, избранный депутатом Европарламента в 2019 году, хотел работать именно с ним. Это «противоречит принципу равенства кандидатов», и бдительная ассоциация AC Corruption считает, что налицо элементы, составляющие преступление фаворитизма. Но главное все же не оно, а то, что теперь

    против Барделла выдвинуто обвинение в нецелевой растрате средств. Именно такое же обвинение позволило отсечь от участия в будущих выборах Марин Ле Пен.

    Стиль жалобщиков из AC Corruption, на которые ссылаются СМИ, сам по себе показывает, что дело имеет политическую подоплеку: «Не довольствуясь поддержкой французских миллиардеров, «Национальное объединение» беззастенчиво разворовывает государственные средства, чтобы расширить свою политическую гегемонию. Французское правосудие и Европейская прокуратура должны рассматривать все дела, затрагивающие эту партию… поскольку речь идет о методичной практике, разработанной для хищения государственных средств».

    Как отметили представители политика, «Жордан Барделла отвергает обвинения и оставляет за собой право подать в суд по факту клеветы». Что касается Национальной финансовой прокуратуры, то она должна в ближайшие дни объявить, будет ли открыто следствие. Но уже сейчас совершенно ясно, в каком именно направлении будут развиваться события.

    Главное
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Страхование судов в Черном море подорожало в три раза после ударов ВСУ
    Глава JPMorgan заявил о проблемах Европы из-за бюрократии
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Мятежники атаковали президентский дворец в Бенине
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты

    Похоже, во Франции вновь применяют бесчестные методы для того, чтобы лишить перспектив одного из самых популярных в стране политиков. Человек с наибольшими шансами стать следующим президентом Франции и выступающий против «скрытой войны» Европы с Россией оказался перед серьезной угрозой. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации