Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты

Tекст: Валерия Вербинина

«Фаворитизм» и «нецелевое использование государственных средств»: вот в чем обвиняется один из лидеров ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Некая ассоциация AC Corruption подала жалобу в Национальную финансовую прокуратуру Франции, требуя расследовать деятельность Паскаля Юмо, который был когда-то (аж в 2019 году) нанят в качестве так называемого медиатренера.

Сама ассоциация настолько малоизвестна, что даже название ее варьируется во французских медиа: некоторые пишут его как AC !! Anti-Corruption. Однако инициатива малоизвестной организации почему-то привлекла к себе всеобщее внимание и оказалась на первых полосах крупных изданий.

В жалобе, с которой провластный канал BFMTV смог ознакомиться, утверждается, что «поскольку месье Юмо был нанят с целью обучения и подготовки депутатов Европарламента, представляющих «Национальное объединение», к работе со средствами массовой информации, Европейский парламент платил ему из бюджетных средств, предоставленных в распоряжение депутатов». Однако при этом будто бы с сентября 2021 года «месье Юмо было поручено помогать Жордану Барделла не в его знании европейских новостей, а в подготовке к президентским выборам во Франции в 2022 году и, следовательно, по вопросам внутренней политики».

Мелочное обсуждение, кто кого консультировал по какому поводу, может показаться смешным. Но на самом деле в происходящем просматривается полная параллель с так называемым делом о депутатских помощниках, по которому несколько месяцев назад была осуждена Марин Ле Пен, крупный оппозиционный политик из той же партии.

Тогда точно так же Марин Ле Пен предъявили обвинения, что она давала помощникам, нанятым по линии Европарламента, задания, которые отвечали не интересам Европарламента, а ее работе как национального политика. И в качестве наказания «справедливый» французский суд назначил ей среди прочего запрет избираться в течение пяти лет.

Таким образом макронисты и их союзники отсекли от президентских выборов 2027 года своего главного конкурента,

который на фоне роста популярности «Национального объединения» имел все шансы эти выборы выиграть. Разумеется, Марин Ле Пен подала на апелляцию. Но французское правосудие умеет тянуть время, когда это в его интересах – или в интересах тех, кто этим правосудием прикрывается и делает из него инструмент, чтобы избавиться от неугодных.

Однако, избавившись от Марин Ле Пен, макронисты вскоре поняли, что допустили промах. Второй лидер партии, молодой и харизматичный Жордан Барделла, которого раньше называли «дофином» (то есть наследником короля, в данном случае – королевы Ле Пен) стал быстро набирать популярность. Хотя противники (вроде 60-летнего республиканца Ксавье Бертрана) и пытаются утверждать, что 30-летний Барделла «ничего не смыслит в жизни», высказывания последнего не дают повода подозревать его ни в чем подобном.

Как политик, Барделла выступает за ограничение миграции, против предоставления мигрантам излишних социальных прав и за ужесточение контроля в этой области, а также против радикального исламизма. В этом году он призвал признать «братьев мусульман» террористической организацией и пообещал запретить ее, если придет к власти.

Кроме того, он пообещал сделать Францию «самой репрессивной страной в Европе» – по отношению к преступникам, чтобы положить конец волне правонарушений, которая захлестнула страну. В области внешней политики, говоря о России, он выступил против «скрытой войны» Франции и Европы с «ядерной державой», так как подобное противостояние не может привести ни к чему хорошему.

Недоброжелатели упрекают Барделла в том, что он активно пиарится, ведет канал в TikTok, на днях вышла его новая книга «Чего хотят французы» – как будто кто-то запретил тому же Ксавье Бертрану вести TikTok или сочинить книгу. Очевидно, не в рекламе дело, а в том, что старые политики перестали отвечать запросам французского общества. Причем настолько, что опубликованный буквально на днях опрос показал: Жордан Барделла выиграет президентские выборы в 2027 году, кто бы ему ни противостоял во втором туре.

Ни ультралевый Жан-Люк Меланшон, ни миньон Макрона Габриэль Атталь, ни опытный бывший премьер Эдуар Филипп, что называется, против него не котировались. За Барделла против Меланшона проголосовали бы 74%, за Барделла против Филиппа – 54%. А когда выиграть честным образом не получается, в ход идут испытанные старые методы. Если с Марин Ле Пен сработало, почему не получится в этот раз?

И была разыграна трехходовка. Раз – в мутноватом журнале Le Canard Enchaine появляется обличительная статья «Как Барделла обманул Европарламент с тратами на обучение». Два – некая бдительная ассоциация требует расследования и подает бумаги в официальные органы. А дальше уже дело техники: органы будут расследовать, а провластные СМИ – обвинять Барделла и поливать его грязью.

По словам Паскаля Юмо, на которые ссылается Le Canard Enchaine, контракт был заключен, потому что Жордан Барделла, избранный депутатом Европарламента в 2019 году, хотел работать именно с ним. Это «противоречит принципу равенства кандидатов», и бдительная ассоциация AC Corruption считает, что налицо элементы, составляющие преступление фаворитизма. Но главное все же не оно, а то, что теперь

против Барделла выдвинуто обвинение в нецелевой растрате средств. Именно такое же обвинение позволило отсечь от участия в будущих выборах Марин Ле Пен.

Стиль жалобщиков из AC Corruption, на которые ссылаются СМИ, сам по себе показывает, что дело имеет политическую подоплеку: «Не довольствуясь поддержкой французских миллиардеров, «Национальное объединение» беззастенчиво разворовывает государственные средства, чтобы расширить свою политическую гегемонию. Французское правосудие и Европейская прокуратура должны рассматривать все дела, затрагивающие эту партию… поскольку речь идет о методичной практике, разработанной для хищения государственных средств».

Как отметили представители политика, «Жордан Барделла отвергает обвинения и оставляет за собой право подать в суд по факту клеветы». Что касается Национальной финансовой прокуратуры, то она должна в ближайшие дни объявить, будет ли открыто следствие. Но уже сейчас совершенно ясно, в каком именно направлении будут развиваться события.