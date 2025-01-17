Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Появилось видео с падением обломков Starship SpaceX
Камеры очевидцев зафиксировали падение горящих обломков корабля Starship компании SpaceX во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе.
Горящие фрагменты сыпались с неба, очевидцы сравнили их с огненным дождем, передает «Российская газета».
По информации мониторингового сервиса Flightradar24, в момент падения обломков в небе над северной частью Атлантического океана произошло значительное изменение в движении воздушного транспорта. Ряд самолетов сменили курс.
Ранее владелец SpaceX Илон Маск сообщил о крушении прототипа космического корабля Starship из-за утечки кислорода или топлива во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Сама SpaceX объявила о потере прототипа.
Маск отметил, что крушение прототипа не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса.