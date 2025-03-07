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SpaceX потеряла прототип Starship во время тестового запуска
Прототип космического корабля Starship потерян после запуска, произошел «быстрый внеплановый демонтаж», сообщила компания SpaceX.
Во время восьмого тестового запуска ракеты-носителя, состоявшегося в 2.34 мск на космодроме Starbase в Техасе, компания SpaceX потеряла связь с аппаратом. Представитель компании в ходе трансляции сообщил: «У нас был успешный запуск, успешное разделение, успешно захвачена ракета-носитель, к сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля».
Согласно трансляции, ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку после разделения. Однако в процессе выведения корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж», как позже уточнили в самой компании. Этот термин SpaceX уже использовала для описания взрыва аппарата после старта, передает РИА «Новости».
Компания заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что намерена проанализировать данные сегодняшних летных испытаний, чтобы лучше понять причины произошедшего инцидента.
Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временном закрытии аэропортов в штате Флорида из-за угрозы обломков, сообщает телеканал CBC News Miami.
Как писала газета ВЗГЛЯД, испытания 17 января, седьмые по счету, также завершились неудачей. Илон Маск сообщил о крушении прототипа космического корабля Starship из-за утечки кислорода или топлива.