Освобожденный в Белоруссии шпион оказался без жилья и поддержки на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший информатор украинских спецслужб Касьян Куликовский, по возвращении на Украину жалуется на отсутствие поддержки со стороны киевских властей, жилья и материальных средств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах. Шпион, освобожденный из белорусского СИЗО после помилования Александром Лукашенко в ноябре 2025 года, оказался в сложной жизненной ситуации.

Собеседник агентства сообщил: «Своей судьбой украинский шпион недоволен. В конце декабря он даже обратился в офис Зеленского, а также в ряд иностранных посольств с жалобами, что 10 декабря его выписали на улицу, оставив на руках лишь украинский паспорт старого образца».

По информации российских силовых структур, Куликовский также выразил недовольство тем, что решение о его возвращении на Украину приняли без его ведома. Он рассказал об отсутствии помощи и о том, что его временно разместили в Киевской клинической больнице, где с ним несколько раз общались не врачи, а представители полиции и СБУ.

Кроме того, вопросы с мобилизацией и территориальным центром комплектации у Куликовского не решены, тогда как сам он утверждает, что у него «не хватает здоровья» для службы в армии. Представитель силовых структур отметил, что вероятность отправки бывшего шпиона в штурмовые подразделения очень высока, и добавил, что кадровые изменения в офисе Зеленского могут быть связаны с его непростой судьбой.

Напомним, Куликовский покинул Украину в 2014 году, после чего жил в Белоруссии и сотрудничал с украинской разведкой. В 2022 году его задержали белорусские силовики за передачу сведений о перемещении военной техники. До помилования в ноябре 2025 года он находился в СИЗО Гомеля.

