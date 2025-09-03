Украинского шпиона осудили за гибель российских военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Запорожский облсуд приговорил жителя Токмакского района Николая Джоса к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Джос признан виновным по статьям о шпионаже, диверсии и участии в диверсионном сообществе. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии особого режима.

Джос был членом диверсионного сообщества и по заданию офицера ВСУ собрал и передал сведения о расположении российских военных и техники в Запорожской области. В мае 2023 года он направил координаты позиции российских военнослужащих, охранявших зенитно-ракетную установку, передав их куратору вместе с геолокацией.

В тот же день по целям был нанесен ракетно-бомбовый удар, в результате которого погибли трое российских военных и уничтожена установка.

Ранее 36-летнего владельца популярного Telegram-канала из Мелитополя осудили на 16 лет колонии строгого режима за передачу киевским спецслужбам информации о размещении российских военных.

До этого в ЛНР выявили агента СБУ, который готовил взрывные устройства. Он также собирал разведданные о российских военных.