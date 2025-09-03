Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
Украинского шпиона осудили за гибель российских военных
В Запорожье вынесли пожизненный приговор шпионившему на ВСУ Николаю Джосу, он передавал координаты российских военных украинским боевикам, что привело к гибели трех военнослужащих ВС России, сообщили в российской Генпрокуратуре.
Запорожский облсуд приговорил жителя Токмакского района Николая Джоса к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.
Джос признан виновным по статьям о шпионаже, диверсии и участии в диверсионном сообществе. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии особого режима.
Джос был членом диверсионного сообщества и по заданию офицера ВСУ собрал и передал сведения о расположении российских военных и техники в Запорожской области. В мае 2023 года он направил координаты позиции российских военнослужащих, охранявших зенитно-ракетную установку, передав их куратору вместе с геолокацией.
В тот же день по целям был нанесен ракетно-бомбовый удар, в результате которого погибли трое российских военных и уничтожена установка.
Ранее 36-летнего владельца популярного Telegram-канала из Мелитополя осудили на 16 лет колонии строгого режима за передачу киевским спецслужбам информации о размещении российских военных.
До этого в ЛНР выявили агента СБУ, который готовил взрывные устройства. Он также собирал разведданные о российских военных.