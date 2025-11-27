Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала возможный пересмотр трех неядерных принципов Японии, отметив опасность подобных инициатив для стратегической стабильности.
Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о допустимости пересмотра трех неядерных принципов вызвало резкую реакцию МИД РФ, передает ТАСС. Мария Захарова назвала такого рода риторику провокационной в условиях, когда японские власти взяли курс на ремилитаризацию страны.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что даже обсуждение пересмотра антиядерных обязательств Токио способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, любые подобные шаги могут привести к «необратимым последствиям глобального масштаба» в сфере стратегической безопасности.
Захарова также прокомментировала реакцию китайских коллег и отметила, что позиции России и Китая по этому вопросу во многом совпадают. Она указала на противоречие: ранее Япония активно поддерживала режим нераспространения ядерного оружия и призывала к ядерному разоружению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предложил обсудить переход с дизельных подводных лодок на ядерные субмарины.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность пересмотра безъядерного статуса страны.
Кремль выразил обеспокоенность по поводу изменений оборонной политики Японии.