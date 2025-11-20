Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
В Госдуме предупредили россиянах о крупных штрафах за запуск пиротехники
За запуск салютов или фейерверков с причинением вреда или ущерба предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей и даже уголовная ответственность, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Максимальный штраф за нарушение правил запуска пиротехники при повреждении чужого имущества или причинении вреда здоровью может составить до 50 тыс. рублей, сказал депутат, передает РИА «Новости».
По его словам, наказание зависит от тяжести последствий нарушения. За несоблюдение правил пожарной безопасности грозит штраф от пяти до 15 тыс. рублей. При особом противопожарном режиме штраф увеличивается до 20 тыс. рублей. Если нарушитель стал причиной пожара или травм легкой/средней степени, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей.
В случае тяжелых последствий, таких как серьезные травмы или гибель, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Также возможно привлечение по статье за уничтожение или повреждение имущества в крупном размере – максимальное наказание до одного года лишения свободы или крупный штраф, а также обязательное возмещение ущерба.
Парламентарий напомнил, что Госжилинспекции советуют воздерживаться от запуска салютов, однако запрещать их полностью нецелесообразно. Кошелев отметил важность соблюдения правил безопасности: запускать пиротехнику нужно на открытых площадках, вдали от домов и ЛЭП, осторожно при ветреной погоде, избегать близости легковоспламеняющихся объектов.
Для запуска фейерверков во многих городах существуют специально отведенные места, их список опубликован на сайтах органов местного самоуправления. Депутат подчеркнул, что при обнаружении запуска петард с балкона или в переполненном дворе необходимо сообщать о факте по номеру 112.
Депутат Госдумы Никита Чаплин заявлял, что нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет, при этом здесь есть исключение – хлопушки, свечи бенгальские, которые можно продавать детям от 10 лет.