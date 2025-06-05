После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Си Цзиньпин и Трамп обсудили по телефону вопросы торговых отношений
Лидеры Китая и США связались по телефону, однако подробности их беседы пока не раскрываются, известно лишь о ее инициативе со стороны США.
Си Цзиньпин провел телефонную беседу с Дональдом Трампом, передает ТАСС. Контакт был установлен по инициативе президента США. Как отмечает агентство Синьхуа, детали разговора официально не раскрываются.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в администрации США расценили прямой диалог между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом как важный шаг к возобновлению торговых переговоров между двумя странами. По данным телеканала, в Вашингтоне настаивали на необходимости этого разговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина трудным партнером для переговоров, подчеркнув при этом хорошие личные отношения.
Си Цзиньпин отказался от встречи с Трампом из-за позиции по вопросу Владимира Зеленского. Владимир Путин заявил Си Цзиньпину о готовности России к переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.