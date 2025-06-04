Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
Трамп заявил о сложности переговоров с Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп назвал китайского председателя Си Цзиньпина трудным партнером для переговоров, отметив при этом хорошие личные отношения.
Трамп заявил о хороших отношениях с председателем КНР, однако, по словам американского президента, вести переговоры с китайским лидером крайне непросто, передает ТАСС.
Глава Белого дома подчеркнул, что Си Цзиньпин отличается несговорчивостью и бывает чрезвычайно трудным партнером на переговорах.
Ранее издание Politico писало, что Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом из-за скандала в Белом доме с участием Владимира Зеленского.