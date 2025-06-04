  • Новость часаВозросло число пострадавших при теракте на ж/д в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    Финских солдат учат воевать без GPS
    Нанесен удар по французским наемникам под Одессой
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться в Курскую область
    В Совфеде раскритиковали обращение Миронова о возврате смертной казни
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    21 комментарий
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.

    28 комментариев
    4 июня 2025, 09:50 • Новости дня

    Трамп заявил о сложности переговоров с Си Цзиньпином

    Tекст: Александра Юдина

    Американский лидер Дональд Трамп назвал китайского председателя Си Цзиньпина трудным партнером для переговоров, отметив при этом хорошие личные отношения.

    Трамп заявил о хороших отношениях с председателем КНР, однако, по словам американского президента, вести переговоры с китайским лидером крайне непросто, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Си Цзиньпин отличается несговорчивостью и бывает чрезвычайно трудным партнером на переговорах.

    Ранее издание Politico писало, что Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом из-за скандала в Белом доме с участием Владимира Зеленского.

    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

    Коментарии (9)
    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

    Коментарии (6)
    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

    Коментарии (13)
    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

    Коментарии (4)
    4 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Politico: Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с Трампом из-за Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом из-за ситуации в Белом доме, пишет Politico.

    По данным издания, китайскую сторону обеспокоили публичные шоу Трампа в Овальном кабинете, в частности, громкие встречи с Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает РБК.

    Источники газеты отметили, что Трамп рассчитывал урегулировать торговые вопросы между Китаем и США посредством личной беседы.

    Однако, как пояснил источник, в Пекине считают диалог лидеров стран рискованным, поскольку поведение Трампа выглядит непредсказуемым и может негативно сказаться на имидже главы КНР.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    В сообщении Axios говорится, что команда президента США оказалась ошеломлена критикой. По сведениям источников, причиной обострения отношений послужили четыре конфликта.

    Один из них – сокращение налоговых субсидий на электромобили, от которых зависит компания Tesla. Кроме того, Маск рассматривал возможность остаться «специальным госслужащим» в Белом доме, но администрация отказала ему в этом. Еще одним моментом стало нежелание властей использовать Starlink для управления воздушным движением.

    «Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА», – пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

    Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти. Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 04:18 • Новости дня
    Глава JPMorgan предупредил о надвигающемся кризисе из-за госдолга США

    Глава JPMorgan Chase предупредил об опасности экономической политики Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.

    «Это серьезное событие. Это настоящая проблема. Рынок облигаций ждет непростое время. Я не знаю, пройдет ли шесть месяцев или шесть лет», – приводит его слова портал Barron's.

    Даймон предупредил, что как только инвесторы осознают последствия роста уровня задолженности, процентные ставки взлетят до небес, а рынки будут сбиты с толку, что является опасным сценарием для крупнейшей экономики мира.

    По его словам, инвесторы «будут обращать внимание на страну, верховенство закона, уровень инфляции, политику центрального банка», а если люди решат, что доллар США не подходит, то финансирование долга США станет еще более дорогостоящим.

    В апреле Даймон предупреждал о «значительной турбулентности», с которой сталкивается американская экономика, указывая на влияние тарифов, торговых войн, инфляции и дефицита бюджета.

    Однако министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье опроверг прогнозы Даймона о кризисе долгового рынка.

    «Я давно знаю Джейми, и за всю свою карьеру он делал подобные прогнозы. К счастью, не все из них сбылись», – сказал Бессент в интервью CBS, отметив,  что обеспокоен уровнем госдолга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.

    Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 03:44 • Новости дня
    На грядущем саммите G7 предложили обойтись без итоговой декларации из-за Трампа

    Nikkei: Итоговой декларации на саммите G7 может не быть из-за разногласий с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Составление итоговой декларации на саммите G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде, может быть отвергнуто участниками из-за американского лидера Дональда Трампа, с которым у G7 немало разногласий по ряду вопросов, пишет газета Nikkei.

    «Цель состоит в том, чтобы избежать разногласий между президентом США Трампом, который игнорирует ценности, на которые G7 делала акцент, такие как верховенство закона и свободная торговля, и другими членами объединения», – говорится в материале.

    По данным издания, вместо одного итогового документа саммит G7 могут завершить несколькими декларациями по ключевым темам.

    Саммит G7 пройдет в Кананаскисе, в Западной Канаде, с 15 по 17 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

    До этого Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

    Коментарии (3)
    2 июня 2025, 04:49 • Новости дня
    Белый дом приостановил меры «максимального давления» на Иран

    WSJ: Кампания Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт огласила директиву приостановить всю санкционную деятельность в отношении Ирана. Источник, близкий к Белому дому, сообщил, что кампания президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена, пишет WSJ.

    Новая директива о снижении давления на Тегеран была доведена до сведения высших должностных лиц Совета национальной безопасности и Министерства финансов, а затем и Госдепартамента, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Санкции против Ирана пересекаются с политикой США в отношении Китая, где закупается более 90% иранского нефтяного экспорта, а также Японии, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии», – сказано в редакционной статье.

    Редакция WSJ удивлена, почему сообщение о директиве в отношении Ирана пришло от пресс-секретаря Белого дома, а не от СНБ или казначейства.

    Но тут же отвечает: в СНБ царит хаос после того, как администрация Трампа отправила в отпуск более 100 сотрудников, новые обязанности не полностью распределены между Госдепартаментом и Офисом вице-президента, а группа по связям с общественностью СНБ распускается.

    На просьбу WSJ прокомментировать затишье в санкциях Белый дом не стал отрицать этого факта и предложил заявление заместителя пресс-секретаря Анны Келли о том, что любые новые решения в отношении санкций будут объявлены Белым домом или соответствующими органами в администрации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп предсказал экономический крах США в случае отмены судом его тарифов

    Трамп: Отмена тарифов судом позволит другим странам держать США в заложниках

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social о перспективе отмены судом его тарифов, назвав это стартом экономического краха США, из-за которого другие страны смогут держать Америку в заложниках.

    «Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по тарифам, чего не ожидается, это позволит другим странам держать нашу нацию в заложниках своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас. Это означало бы экономический крах Соединенных Штатов Америки», – предсказал Трамп мрачное развитие американской истории в случае нарушения его планов.

    До этого министр торговли Говард Латник в эфире Fox News Sunday заявил, что «тарифы никуда не денутся» после того, как федеральный апелляционный суд на прошлой неделе приостановил действие многих из них, пишет CNN.

    Он добавил, что у президента Трампа «так много других полномочий», что когда его лишают каких-либо из них, он ищет и находит другие варианты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 08:41 • Новости дня
    Белый дом представил обновленный официальный портрет Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Обновленный официальный портрет президента США Дональда Трампа был представлен Белым домом. На снимке глава государства запечатлен на черном фоне.

    На новом портрете Дональд Трамп изображен на черном фоне без американского флага, а его галстук теперь красного цвета, передает РБК.

    В пресс-службе Белого дома отметили, что новый портрет был только что выпущен. Официальный сайт Белого дома уже заменил портрет президента на обновленную версию.

    Портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп изменений не претерпели.

    В январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп поздравил Польшу с победой «своего союзника» Навроцкого

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с избранием Кароля Навроцкого, которого СМИ называют его союзником.

    Трамп в своем заявлении в Truth Social сослался на заголовок Newsmax о победе союзника Трампа в Польше, подчеркивая, что этот результат стал неожиданностью для Европы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что поздравляет Польшу с выбором победителя.

    Госсекретарь США Марко Рубио также поздравил Кароля Навроцкого с победой, отметив, что Польша начинает новую главу, а США и Польша создадут самый амбициозный союз в сферах обороны, энергетики и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте в ближайшее время.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 09:12 • Новости дня
    Суд Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа по иску губернатора

    Федеральный суд Калифорнии отклонил иск губернатора против пошлин Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке объявленных Дональдом Трампом пошлин, сообщает издание Politico.

    Издание пишет, что в иске Ньюсома указывалось, что новые пошлины вредят потребителям и бизнесу Калифорнии. Судья пришел к выводу, что дело относится к компетенции суда США по международной торговле, и отклонил иск, не перенаправив его в другой суд, передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что это решение позволяет Калифорнии подать апелляцию в Апелляционный суд девятого округа, который известен своими либеральными позициями. Истцы уже воспользовались этим правом и подали апелляционную жалобу.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена его тарифов приведет к экономическому краху США.

    Суд по международной торговле США постановил отменить большую часть введенных Трампом высоких тарифов в течение 10 дней, так как президент превысил свои полномочия.

    В США рассматривают возможность срочного введения новых импортных пошлин без одобрения конгресса в случае повторной блокировки тарифов судом.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Пограничникам США запретили посещать мероприятия в поддержку женщин и меньшинств

    Tекст: Евгения Караваева

    Пограничникам и таможенникам США теперь запрещено принимать участие в мероприятиях, направленных на продвижение идей разнообразия и инклюзивности в силовых структурах.

    Белый дом ввел запрет на участие сотрудников Погранично-таможенной службы США (USCBP) в любых мероприятиях, организуемых общественными активистами по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Администрация Дональда Трампа обязала пограничников и таможенников не посещать мероприятия, связанные с поддержкой женщин или меньшинств. Экс-глава управления по связям с общественностью USCBP Тимоти Куинн сообщил, что распоряжение было отдано еще в конце марта. Сотрудникам USCBP запретили посещать митинги и конференции, проводимые такими организациями, как Women in Federal Law Enforcement and the National Organization of Black Law Enforcement Executives и NOBLE.

    Дональд Трамп в первый день президентства подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральных структурах. После этого ведомство по повышению эффективности работы правительства США начало отменять соответствующие контракты в сферах образования и здравоохранения, а частные компании стали сокращать использование принципов инклюзивности при приеме на работу.

    Программы равенства и инклюзивности были направлены на расширение доступа к государственным институтам для людей разных национальностей, пола и сексуальной ориентации. В январе 2021 года Джо Байден подписал указ о поддержке правительственной политики по равенству, а кадровая политика его администрации строилась на принципах разнообразия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия начала сокращать число женщин и представителей различных меньшинств в своих рядах Белый дом отказался взаимодействовать с журналистами, которые искажают свой пол.

    Дональд Трамп ранее подписал указы, направленные против политики «разнообразия» и иностранных связей в американских вузах.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска продвинулись на севере ДНР
    Британия решила увеличить поставки беспилотников Киеву
    Стало известно о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    Фигурантка дела о бронежилетах подписала контракт с Минобороны
    Определены признаки неиспользуемых земельных участков
    Суд Москвы лишил прав экс-полицейского из Техаса за вождение в нетрезвом виде

    Рубль оказался на распутье

    Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине показали вариант сохранения независимости

    Меморандум, переданный Россией Украине, призван устранить первопричины конфликта и сделать невозможным его повторение. Более того, в перспективе страны могут вновь сообща развиваться, в том числе в вопросах экономики. В то же время эксперты отмечают, что украинская сторона стремится лишь к временной передышке, и в таком случае у России не останется выбора, кроме как добиться целей СВО военным путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова

    Заметное продвижение российских войск указывает на активную фазу летнего наступления. В Сумской области почти ежедневно освобождаются новые села, противник объявил эвакуацию из более 200 населенных пунктов региона. Также происходят активные действия в ДНР, а одновременно российские дроны ведут разведку и наносят удары под Харьковом. Как говорят эксперты, кроме создания зоны безопасности в Сумской области российские войска решают сразу несколько задач. Подробности

    Перейти в раздел

    От нового президента Польши будет тошно всем

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические проблемы». В его исполнении – это угроза. Победитель польских выборов обещает стать таким политиком, которого будут ненавидеть все, но в первую очередь – украинцы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации