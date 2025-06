Трамп заявил о сложности переговоров с Си Цзиньпином

Пограничникам США запретили посещать мероприятия в поддержку женщин и меньшинств

Tекст: Евгения Караваева

Белый дом ввел запрет на участие сотрудников Погранично-таможенной службы США (USCBP) в любых мероприятиях, организуемых общественными активистами по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Администрация Дональда Трампа обязала пограничников и таможенников не посещать мероприятия, связанные с поддержкой женщин или меньшинств. Экс-глава управления по связям с общественностью USCBP Тимоти Куинн сообщил, что распоряжение было отдано еще в конце марта. Сотрудникам USCBP запретили посещать митинги и конференции, проводимые такими организациями, как Women in Federal Law Enforcement and the National Organization of Black Law Enforcement Executives и NOBLE.

Дональд Трамп в первый день президентства подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральных структурах. После этого ведомство по повышению эффективности работы правительства США начало отменять соответствующие контракты в сферах образования и здравоохранения, а частные компании стали сокращать использование принципов инклюзивности при приеме на работу.

Программы равенства и инклюзивности были направлены на расширение доступа к государственным институтам для людей разных национальностей, пола и сексуальной ориентации. В январе 2021 года Джо Байден подписал указ о поддержке правительственной политики по равенству, а кадровая политика его администрации строилась на принципах разнообразия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия начала сокращать число женщин и представителей различных меньшинств в своих рядах Белый дом отказался взаимодействовать с журналистами, которые искажают свой пол.

Дональд Трамп ранее подписал указы, направленные против политики «разнообразия» и иностранных связей в американских вузах.