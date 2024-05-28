ФСБ: В 2023 году в России пресекли контрабанду на сумму более 500 млн рублей

ФСБ: В 2023 году на границе России пресекли контрабанду на сумму более 500 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

По его словам, пресечена деятельность с попытками контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 млн рублей, культурных ценностей – около 100 млн рублей, передает РИА «Новости».

Кулишов добавил, что пресекались попытки незаконного перемещения оружия, боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов, а также товаров, подпадающих под санкции.

Генерал добавил, что на Северном Кавказе отмечаются попытки незаконного перемещения драгоценных металлов, а также оборота оружия и боеприпасов.

На Казахстанском направлении преобладает контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, подсанкционной и подкарантинной продукции.

Дальневосточное направление характеризуется попытками незаконного перемещения водных биологических ресурсов (ВБР), дериватов особо ценных диких животных и растений, драгоценных металлов и камней, а также изделий из них.

В апреле ФСБ пресекла попытку контрабанды взрывчатки иностранного производства с Украины в Россию через страны Евросоюза. Взрывчатые вещества были спрятаны в партии православных икон и церковной утвари.