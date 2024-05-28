Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.0 комментариев
ФСБ: В 2023 году в России пресекли контрабанду на сумму более 500 млн рублей
ФСБ: В 2023 году на границе России пресекли контрабанду на сумму более 500 млн рублей
В прошлом году российские пограничники пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 млн рублей, а также культурных ценностей на сумму около 100 млн рублей, сообщил первый замдиректора ФСБ и руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов.
По его словам, пресечена деятельность с попытками контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 млн рублей, культурных ценностей – около 100 млн рублей, передает РИА «Новости».
Кулишов добавил, что пресекались попытки незаконного перемещения оружия, боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов, а также товаров, подпадающих под санкции.
Генерал добавил, что на Северном Кавказе отмечаются попытки незаконного перемещения драгоценных металлов, а также оборота оружия и боеприпасов.
На Казахстанском направлении преобладает контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, подсанкционной и подкарантинной продукции.
Дальневосточное направление характеризуется попытками незаконного перемещения водных биологических ресурсов (ВБР), дериватов особо ценных диких животных и растений, драгоценных металлов и камней, а также изделий из них.
В апреле ФСБ пресекла попытку контрабанды взрывчатки иностранного производства с Украины в Россию через страны Евросоюза. Взрывчатые вещества были спрятаны в партии православных икон и церковной утвари.