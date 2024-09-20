Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?6 комментариев
Актер Кирилл Канахин обвинен в серии террористических преступлений
Бывшему актеру Кириллу Канахину предъявили новые обвинения в терроризме
Бывший российский актер Кирилл Канахин заочно обвиняется в целой серии террористических преступлений, связанных с нападениями на Брянскую и Белгородскую области.
Как сообщает «Коммерсантъ», в 2-й Западный окружной военный суд поступило новое уголовное дело против Кирилла Канахина и нескольких его соратников. Эти фигуранты связаны с запрещенной в России террористической организацией «Русский добровольческий корпус» (РДК). Дело включает обвинения в терроризме и других преступлениях, которые были совершены в ходе нападений на приграничные районы Брянской и Белгородской областей.
Среди обвиняемых, помимо Канахина, фигурируют Денис Капустин (Никитин), Александр Галанов, Алексей Огурцов и Антон Зырянов. Дело было передано судье 19 сентября, а процесс будет проходить в заочном режиме, так как обвиняемые находятся на территории Украины. Судебные заседания будут закрыты для публики в связи с наличием секретных материалов в деле.
Обвинения включают теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и взрывчатки, организацию незаконного вооруженного формирования и другие преступления. Следствие утверждает, что Канахин, ранее снимавшийся в российских телесериалах, вступил в РДК не позднее августа 2022 года, получив там обмундирование и оружие. В январе-феврале 2023 года он участвовал в боевых действиях, а в марте и мае того же года – в террористических рейдах.
Напомним, суд заочно приговорил Канахина к пожизненному сроку по делу о госизмене. В этой связи сообщалось, что другие участники террористической организации, воюющие на стороне Украины, Александр Галанов и Алексей Огурцов заочно арестованы московским судом и объявлены в международный розыск после совершения теракта против жителей Брянской области в 2023 году.