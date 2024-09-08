Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Напавшие с Канахиным на Брянскую область уроженцы России объявлены в розыск
Московский суд заочно арестовал сообщников актера Канахина за террористическое нападение на Брянскую область
Участники террористической организации, воюющие на стороне Украины, Александр Галанов и Алексей Огурцов заочно арестованы московским судом и объявлены в международный розыск. В 2023 году они совершили теракт против жителей Брянской области.
Галанов (псевдоним – Освальд Лемох) – уроженец Кемеровской области, Огурцов – Ярославской. Они обвиняются по статьям УК России о теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, передает ТАСС.
«Им инкриминируются три умышленных тяжких преступления против общественной безопасности и общественного порядка», – сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, который прежде снимался в сериалах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». В России он заочно приговорен к пожизненному сроку.