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В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
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В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
«Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.
«Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.
«Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.
«Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.
«Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.
Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
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МИД отреагировал на информацию о поставках боеприпасов из Сербии на Украину
Россия заявила об отслеживании новостей по поставкам боеприпасов из Сербии на Украину
Российская сторона наблюдает за сведениями о возможных поставках боеприпасов из Сербии киевскому режиму, необходимы факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия обратила внимание на дискуссию вокруг этого вопроса в Народной скупщине (парламенте) Сербии, поступающая информация вызывает у Москвы обеспокоенность, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
«Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», – указала она.
Ранее New York Times заявила, что британское Минобороны при участии других посредников якобы закупает для Киева боеприпасы на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск
Украинский военный, находящийся в Артемовске (украинское название Бахмут), рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день, сообщает интернет-издание «Страна.ua», которое опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск.
Он рассказал, что Артемовск стал «каким-то идолом», при этом в городе «рота живет одну ночь». В связи с этим военный считает, что нужно подготовить позиции и немного «откатываться назад», передает РИА «Новости».
«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – говорит военнослужащий на видео, которое записал украинский командир с позывным «Мадьяр».
Другой военный заявил, что остается оптимистом и верит, что «город украинская сторона не сдаст».
Напомним, ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, заявил советник украинского президента Александр Роднянский.
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Ракета ПВО Украины упала на жилой дом в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о жертвах из-за падения ракеты ПВО ВСУ на жилой дом в Запорожье
В Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.
По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.
Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.
Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
Прибывшая на территорию Климовского района Брянской области украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, погиб человек, ранен ребенок, сообщает глава региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что диверсанты проникли в село Любечане, где обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, ранен десятилетний ребенок, он доставлен в больницу, получает необходимую помощь.
Другая атака была совершена ВСУ на Климовский район в селе Сушаны, где в связи со сбросом украинского беспилотника загорелся жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, повреждены два домовладения.
По информации главы региона, на месте работают российские военные для ликвидации диверсионной группы.
Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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ФСБ: Ситуация в Брянской области под контролем правоохранительных органов
ФСБ: В Брянской области нашли множество взрывных устройств, ведется разминирование
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В Климовском районе Брянской области, на который в четверг было совершено нападение украинских диверсантов, сейчас ведется разминирование, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
На месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, ведется их разминирование, заявили в ЦОС, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что ситуация в населенных пунктах района находится под контролем правоохранителей, проводится проверка и осмотр местности.
В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, ранение получил 11-летний ребенок.
Напомним, президент Владимир Путин охарактеризовал нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области как террористический акт. Он подчеркнул, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
В ФСБ ранее уточняли, что в Климовском районе региона проводится операция, у атаковавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два поселка – Любечане и Сушаны.
Российские войска за сутки уничтожили 640 украинских военных
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В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 600 украинских военных, сообщили в Министерстве обороны России в четверг.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск артиллерией, авиацией, тяжелыми огнеметами поразила противника у населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Ольшана (Харьковская область), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На этом направлении уничтожено более 50 украинских военных и два автомобиля. У поселка Красное Первое (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила ВСУ у поселков Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР), уничтожено до 160 украинских военных, семь боевых бронированных машин, САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении уничтожено порядка 270 украинских военных, шесть БМП, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. У Авдеевки (ДНР) уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ у города Угледар (ДНР), Малая Малая Токмачка и Каменское (Запорожская область). На этих направлениях украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военных, 30 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», у поселка Токаревка (Херсонская область) уничтожен склад с боеприпасами 123-й бригады теробороны.
В прошлые сутки российские военные поразили три украинские ДРГ у Новоселовского в ЛНР и Тимковки в Харьковской области.
Ходорковский попросил Лондон снять санкции с Тинькова
Михаил Ходорковский (внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов) обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка, об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам Ходорковского, Тиньков публично осудил СВО России на Украине и отказался от российского гражданства, поэтому заслуживает снятия санкционных ограничений.
«Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко увязано с общественным отстранением от этого режима», – приводит Bloomberg слова Ходорковского.
Кроме того, сам Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка.
«Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – цитирует Тинькова агентство.
Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
СБУ устроила массовые облавы в Запорожье
Рогов: Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, четыре последних дня в городе Запорожье идут массовые облавы, людей задерживают за посты в соцсетях, в которых они задают вопросы, почему война началась еще в 2014 году, всех задержанных объявили «агентами Кремля», передает РИА «Новости».
По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.
Ранее Рогов рассказал, что взрывы прогремели в ночь на четверг на военных объектах украинских военных в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Рогов: Жители Запорожья оказались в заложниках у украинской ПВО
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В жилой дом в Запорожье прилетела ракета по вине некорректной работы украинской ПВО. Кроме того, силовики всеми способами запугивают население города, чтобы люди не высказывали свое недовольство действиями властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку в Запорожье.
«Сегодня ночью был зафиксирован обстрел военных объектов ВСУ в городе Запорожье. А объекты ПВО Украины находятся на достаточно большом отдалении от линии боевого соприкосновения – на севере города и острове Хортица. Руководству Украины абсолютно наплевать на то, что это создает большую угрозу мирным жителям», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вообще, наш регион всегда был одним из изгоев в семье «мачехи Украины». И сегодня власти Украины не считают запорожцев своими. Жители города по сути стали заложниками, в том числе из-за некорректной работы ПВО по гражданским объектам», – отметил собеседник.
«Это уже далеко не первый случай, когда украинская ПВО, сбивая ракету с военной цели, отправляет ее в жилые дома. Кроме того, украинские власти еще и устраивали намеренные провокации, обстреливая мирные кварталы и выдавая это все за работу ВС РФ», – рассказал он.
«На самом же деле, когда российские ракеты не сбиваются ВСУ, то они поражают только военные объекты, отклонение от заданной цели может быть всего несколько метров. А когда в дело вступает украинская ПВО – ракеты прилетают по жилым домам», – добавил он.
«Сейчас украинские власти понимают, что Запорожье рано или поздно им придется оставить. И они начинают к этому готовиться, намеренно превращая его в руины, подвергая жителей страданиям», – акцентировал Рогов.
«В городе регулярно происходят облавы на местных жителей и репрессии. Отправить за решетку сейчас могут даже за лайк на пост в социальных сетях восьмилетней давности, не говоря уже о более свежих публикациях. Людей кошмарят для того, чтобы они боялись и не высказывали свое недовольство действующей украинской властью», – рассказал он.
«Мне известно уже больше двух десятков адресов, по которым СБУ проводили обыски и аресты простых людей. Силовики бездумно и абсолютно безнаказанно запугивают, терроризируют людей. Все это делается ради того, чтобы население не говорило о безобразиях и беззаконии, которые творятся в городе», – добавил собеседник.
«Конечно, из-за всего происходящего есть много желающих уехать из Запорожья в Россию, но прямого сообщения сейчас нет. Поэтому сделать это очень сложно и дорого. Люди добираются к нам и через Европу, и даже через Турцию и Эмираты», – отметил Рогов.
«Есть частные перевозчики, которые из Запорожья везут в Мелитополь или Васильевку. Расценки на такие услуги начинаются от 500 долларов с человека. А стоимость выезда тех, кто под мобилизацией, составляет до 10 тыс. долларов. Это просто немыслимые деньги для простых людей», – заключил он.
Минувшей ночью ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» Рогов.
По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы. Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.
По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали. Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.
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Кравцов назвал героем спасшего детей во время нападения террористов брянского мальчика
Кравцов назвал героическим поступок раненого мальчика, спасшего детей во время атаки террористов в Брянской области
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Раненый при обстреле гражданской машины диверсантами в Брянской области мальчик вывел двух других детей и велел им спрятаться, он совершил героический поступок, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов рассказал, что во время нападения террористов на машину в Брянской области, в ней ехали дети, несовершеннолетний ребенок десяти лет вывел других детей, что является настоящим героическим проступком. По словам министра, сообщения о том, что был якобы обстрелян школьный автобус, являются фейком украинских СМИ, они пытаются посеять панику, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин назвал нападение в Брянской области терактом, он указал, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
В ФСБ сообщали, что при нападении погиб взрослый человек и ранение получил 11-летний ребенок, ему сделали операцию, он находится в больнице. Проводится разминирование большого количества обнаруженной взрывчатки. В Климовском районе области ведется операция.
Бербок предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в «мирное соглашение»
Германия предложила оставить за Украиной решение вопроса о включении Крыма в «мирное соглашение»
Украине надо дать возможность самостоятельно решать, должно ли обязательное условие по Крыму быть включено в «мирное соглашение», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, «хорошо известно: Украине также принадлежит Крым», и именно поэтому в 2014 году были введены санкции против России, сообщает РИА «Новости».
Немецкий министр подчеркнула, что украинская сторона должна сама решать, на каких условиях можно заключить «мирное соглашение».
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму лишь при одном обстоятельстве: на подписании капитуляции.