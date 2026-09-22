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Ветеринар предупредил об опасности лука и чеснока для кошек и собак
Ветеринар предупредил об опасности лука и чеснока для животных
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил владельцев домашних животных о смертельной опасности употребления собаками и кошками лука и чеснока.
«Лук и чеснок – это опасные продукты для наших собак и кошек. За счет разрушения красных кровяных телец при регулярном употреблении этих продуктов может развиваться злокачественная нарастающая анемия», – рассказал он радио Sputnik.
Шеляков подчеркнул, что особую бдительность следует проявлять во время отдыха на природе. Сочетание лука и чеснока с жирной, соленой, копченой или перченой пищей многократно усиливает негативный эффект.
В сезон шашлыков нередки случаи, когда угощение питомцев подобной едой приводит к тяжелым отравлениям, требующим госпитализации и интенсивной терапии с применением капельниц.