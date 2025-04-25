Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Водолаг, Запселья, Кучеровки, Локни, Мирополья, Могрицы, Новониколаевки, Садков, Сварково, Чернацкого, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, три самоходные артустановки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, 13 пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

За все время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75870 военнослужащих, 412 танков, 337 машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2286 бронемашин, 2783 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 63 пусковые установки РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 29 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 13 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ у Горналя и Олешни

Также сообщалось, что ВС России обратили в бегство подразделения ВСУ в Курской области.

ВСУ остались только в Горнале, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев «Космос».