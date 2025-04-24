Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Варачино, Водолаг, Глубокого, Запселья, Локни, Малой Рыбицы, Мирополья, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронемашина, артиллерийское орудие, два миномета, пусковая установка РСЗО, 11 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами.
За все время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75860 военнослужащих, 412 танков, 337 машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2285 бронемашин, 2775 автомобилей, 643 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 63 пусковые установки РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 29 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России также нанесли поражение четырем украинским бригадам у Горналя и Олешни. Кроме того сообщалось, что ВС России обратили в бегство подразделения ВСУ в Курской области.
Вооруженные силы Украины остались только в Горнале Курской области, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным «Космос».