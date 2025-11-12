  • Новость часаЗавершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле
    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В Молдавии заявили о потере половины населения страны
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Британия отказалась передавать США разведданные
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    30 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    12 ноября 2025, 00:10 • Новости дня

    Временный поверенный заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле

    Иванов заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы, заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

    «Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми», – приводит ТАСС его слова на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле.

    Иванов уточнил, когда будет проявлена политическая воля со стороны Киева, Москва к таким переговорам готова в любой момент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года. Турция заявила о готовности продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине. Президент Турции Эрдоган отметил, что встречи в Стамбуле поспособствовали продвижению мирного процесса, поэтому страна готова принять четвертый раунд переговоров России и Украины.

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (33)
    11 ноября 2025, 08:40 • Новости дня
    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ сообщила об участии Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская и британская разведки привлекли Bellingcat (нежелательная в России организация) при попытке угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», сообщил сотрудник ФСБ.

    По словам сотрудника ФСБ, Bellingcat, признанная в России нежелательной организацией, была задействована в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает ТАСС.

    Он заявил, что при выходе на командира экипажа самолета разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat, которая подконтрольна CIS Великобритании.

    Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб и отмечал, что организация использовалась именно для установления контакта с российскими военными.

    Ранее стало известно что военная разведка Украины планировала отправить угнанный истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы потом при помощи ПВО его сбить.

    Автор и ведущий проекта «Личный враг короля», первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой раскрыл сеть организаций, которые действуют в интересах Британии и НАТО в мировом информационном пространстве.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31

    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    Kyiv Post: США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    @ John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты настаивают на исключении из антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки о «территориальной целостности», сообщает издание Kyiv Post.

    Как сообщает RT со ссылкой на Kyiv Post, администрация президента США Дональда Трампа добивается исключения ряда формулировок из текста резолюции.

    «Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», – говорится в материале Kyiv Post.

    Украина ежегодно выносит на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН специальную резолюцию, в которой выражается поддержка украинского суверенитета, осуждается вхождение Крыма в состав России и приводится анализ положения с правами человека в новых регионах России.

    В декабре прошлого года этот документ поддержали Соединённые Штаты и еще 77 государств. В текущем году, по данным источников издания, Вашингтон инициирует корректировку текста резолюции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник назвал Россию главным противником на международной арене.

    Российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет.

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 15:45 • Новости дня
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    По информации турецкого военного ведомства, самолет вылетел с территории Азербайджана, передает ТАСС.

    На прошлой неделе военно-транспортный самолет разбился в десятках километров к западу от базы Бабануса в Судане после внезапного отказа правого крыла, погибли все члены экипажа.

    Комментарии (6)
    11 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа при попытке угона самолета с ракетой «Кинжал», сообщила ФСБ.

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.

    Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».

    Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.

    ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.

    По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.

    Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    Комментарии (8)
    11 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла детали проваленной операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Kremlin Pool/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    ФСБ России обнародовала материалы о попытке украсть истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    На опубликованной аудиозаписи сотрудник украинской разведки инструктирует российского летчика, объясняя, как ему действовать для перегона самолета, включая высоту полета и скорость.

    «Ничего сложного в этом нет», – заявил украинский оперативник.

    По данным ФСБ, операция по вербовке российского экипажа и угона МиГ-31 планировалась украинскими и британскими спецслужбами с осени 2024 года.

    ФСБ подчеркнула, что попытка провалилась благодаря действиям российских спецслужб, передает ТАСС.

    Как рассказал сам летчик, ему предлагалась награда в 1 млн долларов за угон истребителя и 3 млн долларов при передаче самолета с ракетой. Кроме этой суммы, украинская сторона обещала пилоту гражданство одной из западных стран.

    ФСБ сообщила, что военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» к базе НАТО в румынской Констанце.

    К операции по попытке угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал» привлекли украинскую и британскую разведки, а также Bellingcat (нежелательная в России организация).

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурирующий в деле о коррупции в сфере энергетики, выехал с Украины по израильскому паспорту, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, Миндич покинул Украину по паспорту Израиля, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о начале масштабной спецоперации в сфере энергетики. Ведомство, в частности, опубликовало фото с сумками, набитыми валютой, которые были найдены в ходе спецоперации.

    Кроме того НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского.

    При этом сам Владимир Зеленский, комментируя расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом

    Под Димитровом сдались в плен сразу 25 украинских морпехов

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей в плен со времен освобождения Мариуполя, сообщает народная милиция ДНР.

    В Димитрове сложили оружие 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации, это самая массовая сдача противника в плен с момента освобождения Мариуполя. Видео пленения опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне – 1-й Армейский корпус ВС РФ).

    Подразделение украинских морпехов, попавшее в красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Пленные рассказали, что командование бросило их без еды, воды и боеприпасов, что деморализовало морпехов.

    Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться, после чего украинцы вышли с поднятыми руками всем подразделением, вынеся тяжелораненого товарища на носилках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров в районе Родинского.

    В Красноармейске российские силовики взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

    Еще один пленный боец ВСУ Николай Тимченко сообщил, что вместе с ним на службу на Украине попали около 50 человек с инвалидностью.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    Комментарии (10)
    11 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

    Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки по поставкам вооружений украинским формированиям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР, который цитирует ТАСС.

    «Данная страна, к сожалению, сейчас является очень активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть не только польский хаб действует, но и Румыния замешана сейчас, к сожалению, в том, что снабжает украинских боевиков, способствует, скажем так, снабжению», – сказал Марочко.

    Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

    По словам эксперта, удары Вооруженных сил России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с этими логистическими потоками из Румынии. Марочко резюмировал, что все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.

    После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.

    Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Эрдоган: Турция, Грузия и Азербайджан ищут обломки разбившегося C-130 совместно
    Эрдоган: Турция, Грузия и Азербайджан ищут обломки разбившегося C-130 совместно

    Tекст: Ольга Иванова

    Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения военно-транспортного самолета C-130, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    Турция, Грузия и Азербайджан координируют поиски в районе крушения военно-транспортного самолета C-130, передает ТАСС. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    «Сегодня мы с глубокой скорбью узнали, что военный самолет типа C-130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работы по поискам обломков самолета в координации с государственными органами стран. Да упокоит Всевышний души погибших», – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, не назвав число жертв катастрофы.

    По сведениям телеканала NTV, на борту потерпевшего крушение С-130 находились военные Турции, Грузии и Азербайджана. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

    Комментарии (2)
    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации