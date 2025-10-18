Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Глава МИД Турции выразил надежду на разрешение украинского вопроса к концу года
После недавних заявлений и действий президента США Дональда Трампа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан об ожидании позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года.
«Между делегациями состоялось три раунда важных встреч. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение российско-украинской войны, в расчете на позитивные шаги к этому до конца года», – сказал глава МИД Турции телеканалу Ulke TV.
Напомним, в сентябре президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров и подчеркнул важность сохранения диалога с Россией и Украиной.
Как пиала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Фидан заявил о готовности страны продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.