Tекст: Ольга Иванова

Эрдоган вновь подчеркнул, что конфликт на Украине может быть завершен исключительно за столом переговоров, и Анкара говорила об этом с первого дня вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер отметил, что его страна всегда исходила из необходимости дипломатического решения и регулярно поддерживает контакты с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Эрдоган заявил: «Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров». Он также подчеркнул, что министр иностранных дел и глава разведки Турции продолжают необходимые консультации с коллегами по этому вопросу.

По словам президента, именно такие переговоры ускоряют процесс поиска решения, а Турция укрепила свою репутацию надёжного посредника благодаря прямым встречам в Стамбуле.

Турецкий лидер напомнил о конкретных результатах, достигнутых в вопросах «зернового коридора» и обмена пленными, и добавил, что Анкара не намерена отказываться от выбранной линии посредничества. Каждый раз в ходе встреч с Владимиром Путиным он поднимает темы зерновой сделки и обмена пленными, рассчитывая, что эти усилия принесут положительный результат.

Эрдоган подчеркнул, что по его мнению, справедливый и прочный мир возможен только при расширении переговорной платформы без исключения какой-либо стороны. Он уверен, что если все участники процесса будут отдавать приоритет диалогу, а не конфликту, то можно полностью использовать открывшееся окно возможностей для переговоров.

Президент Турции добавил, что во время двусторонней встречи с Владимиром Путиным в Китае стороны подробно обсудили меры по прекращению конфликта на Украине и уделили особое внимание энергетическому сотрудничеству между Анкарой и Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что встречи в Стамбуле способствовали продвижению мирного процесса по Украине.

По условиям стамбульских договоренностей, с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих.