Эрдоган назвал стамбульские переговоры вкладом в мирный процесс
Эрдоган отметил значение стамбульских переговоров для урегулирования на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что встречи в Стамбуле способствовали продвижению мирного процесса по Украине.
Заявление президента Турции прозвучало во время встречи с российским лидером в Китае, передает ТАСС. Канцелярия Эрдогана отметила, что турецкий лидер подчеркнул важность усилий Анкары по прекращению боевых действий на Украине.
В заявлении канцелярии подчеркивается: «Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению войны на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.
По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс». Эрдоган также подтвердил, что Турция поддерживает поиск справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.
Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия по стамбульским договоренностям передала киевской стороне одну тысячу тел солдат ВСУ.
По условиям стамбульских договоренностей, с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих.
Россия передала группе военнопленных ВСУ украинской стороне.