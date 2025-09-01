Эрдоган отметил значение стамбульских переговоров для урегулирования на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление президента Турции прозвучало во время встречи с российским лидером в Китае, передает ТАСС. Канцелярия Эрдогана отметила, что турецкий лидер подчеркнул важность усилий Анкары по прекращению боевых действий на Украине.

В заявлении канцелярии подчеркивается: «Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению войны на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.

По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс». Эрдоган также подтвердил, что Турция поддерживает поиск справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия по стамбульским договоренностям передала киевской стороне одну тысячу тел солдат ВСУ.

По условиям стамбульских договоренностей, с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих.

Россия передала группе военнопленных ВСУ украинской стороне.