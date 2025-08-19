  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 23 украинских дрона
    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 40 минут
    Трамп допустил работу над урегулированием на Украине без прекращения огня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    19 августа 2025, 06:48 • Новости дня

    Число погибших на предприятии в Рязанской области достигло 25

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате пожара на предприятии в поселке Лесной Рязанской области количество погибших увеличилось до 25, а общее число пострадавших достигло 158 человек.

    Количество погибших в результате происшествия и возгорания на предприятии в Рязанской области возросло до 25 человек, передает ТАСС. Пресс-служба МЧС РФ уточнила, что на месте аварийно-спасательных работ обнаружено тело еще одного погибшего.

    Общее число пострадавших составило 158 человек. «На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибло», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при ЧП на производстве в Рязанской области выросло до 24. В результате пожара на предприятии в Шиловском районе погибли 14 человек, пострадали 149. Для семей погибших и пострадавших в результате ЧП установили выплаты.

    18 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Платформа Сферум завершила интеграцию в национальный мессенджер МАХ

    Tекст: Вера Басилая

    Образовательная платформа Сферум полностью интегрирована в мессенджер МАХ и с 25 августа начнет работу для первых пользователей в шести пилотных регионах.

    Сферум завершил все процессы по интеграции в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство стартует с нового учебного года 2025-2026. Уже с 25 августа сервис станет доступен пользователям первых шести пилотных регионов: в Татарстане, на Алтае, Марий Эл, Владимирской и Тверской областях, а также Ханты-Мансийском автономного округе, следует из сообщения на сайте в Минпросвещения.

    С 15 сентября платформа начнет подключаться для остальных регионов России. Специальный чат-бот «Сферум» поможет пользователям освоить новый функционал и настроить профиль. В сервисе реализованы расширенные меры безопасности, приватности и акцент на удобстве работы для педагогов, учеников и их родителей.

    «Интеграция Сферума в национальный мессенджер МАХ – это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями», заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    В МАХ появятся ключевые коммуникационные функции Сферума, интеграция с электронными дневниками, сервисы для обмена файлами, помощь для учеников и чат-боты, в том числе «Предложения министру просвещения России».

    Также доступ к образовательным сервисам будет обеспечен через ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа».

    Ранее эксперты заявили, что перевод коммуникаций между школой, родителями и учениками в отечественный мессенджер MAX обеспечит защиту персональных данных и повысит цифровой суверенитет страны.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    18 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные проводят окружение Купянска, контролируя ключевые пути снабжения украинской армии и постепенно продвигаясь в условиях сильных укреплений врага, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

    Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

    По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

    Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.

    18 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена новая попытка украинских спецслужб подорвать бомбу большой мощности в машине на Крымском мосту, сообщили в ФСБ России.

    Машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через несколько стран, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Она проехала российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», машина должна была доехать до Кубани, ее установили на автовоз, за рулем находился частный водитель перевозчика.

    Машину с бомбой планировалось передать другому водителю, он должен был выехать в Крым через Крымский мост. При этом водитель ничего не знал о бомбе, его планировали сделать невольным «террористом-смертником».

    Взрывное устройство на машине Chevrolet Volt обезвредили, задержаны все причастные к доставке бомбы в Россию.

    ФСБ подчеркнула, что возбуждено уголовное дело, все организаторы и участники понесут заслуженное наказание.

    Кроме того, в ФСБ указали, что это уже вторая за год попытка украинских спецслужб использовать машину с взрывчаткой на Крымском мосту.

    В начале апреля на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (Брестская таможня) белорусские силовики задержали микроавтобус, в котором было более 500 кг синтетической взрывчатки. Машину также планировали подорвать в подобной атаке.

    Причем и водитель этой машины также не знал о бомбе, он тоже должен был стать невольным смертником на Крымском мосту.

    В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

    В июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.

    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    18 августа 2025, 13:52 • Новости дня
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на высказывания венгерского коллеги Петера Сийярто относительно прекращения поставок нефти из-за атаки на нефтепровод, передает РИА «Новости».

    Сийярто ранее заявил, что из-за новой атаки со стороны Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок.

    В ответ Сибига написал в социальной сети: «Теперь вы можете направлять свои жалобы – и угрозы – вашим друзьям в Москве».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Он также напомнил, что большая часть импорта электроэнергии на Украину поступает через Венгрию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готов идти на крайние меры после атаки на нефтепровод.

    18 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении государственной военной помощи киевскому режиму, пишет Politico.

    В 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, что составляет примерно 1% ВВП страны и вдвое превышает уровень 2023 года, такие данные приводит издание Politico.

    В правительстве Словакии заявляли, что ни одного патрона из государственных складов на Украину не отправляется, однако частные компании не подпадают под эти ограничения.

    Замглавы министерства обороны Игор Мелихер указывал, что официальная помощь Киеву включает только нелетальную поддержку и поставки электроэнергии.

    Вместе с тем власти не препятствуют деятельности частных производителей вооружений, объясняя это принципами свободного рынка.

    Мелихер отметил, что ограничение оборонных предприятий было бы «лицемерием» со стороны правительства Словакии.

    На предприятиях производятся боеприпасы калибра 155 мм, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. По словам министра обороны Роберта Калиняка, поддержка такого экспорта не считается поддержкой войны, а служит экономическому развитию и созданию рабочих мест в стране.

    При этом часть техники продается не напрямую Киеву, а западным странам, которые сами решают, поставлять ли ее на Украину. Официальная стратегия Братиславы подвергается критике оппозиции, которая обвиняет власти в лицемерии и оппортунизме. Фицо неоднократно выражал несогласие с инициативами Евросоюза по финансированию военных проектов, однако правительство продолжает претендовать на европейские средства для внутренней оборонной промышленности.

    До этого Фицо заявлял, что Запад использовал Украину для попытки ослабить Россию, однако эта попытка не увенчалась успехом.

    Также Фицо отвергал заявления украинского МИД в том, что он якобы оскорбил Украину.

    18 августа 2025, 14:33 • Новости дня
    @ melikov05

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе и был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, следует из сообщения в Telegram-канале Меликова.

    Глава Дагестана сообщил, что ситуация с самого начала была под его контролем. Одной из главных задач была быстрая и максимально безопасная госпитализация пострадавшего.

    «Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны… Состояние генерала они (врачи) оценивают как тяжелое, но стабильное», – отметил Меликов.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

    Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.

    18 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    @ t.me/obshina_ru

    В Алтайском крае сторонник «Русской общины» пострадал от нападения несовершеннолетних, выкрикивавших угрозы в его адрес, сообщили в организации.

    В городе Рубцовск Алтайского края участник «общины» вступил в противостояние с подростками, которые конфликтовали с местными гражданами, сообщается в Telegram-канале организации.

    По этим данным, несовершеннолетние конфликтовали с местными гражданами и оскорбляли русских женщин.

    Толпа подростков жестоко избила сторонника общины, побои сняты, написано заявление в полицию.

    В местном отделении полиции встретились пострадавший и родственник нападавшего. По данным «Русской Общины», нападавший требовал забрать заявление и замять дело, в противном случае он угрожал «серьезными проблемами».

    В «Русской Общине» пообещали не дать в обиду своего сторонника и потребовали вмешательства правоохранителей. По мнению организации, в дело вмешалась этническая диаспора, которая желает «отмазать» виновных от ответственности.

    Ранее в июле «Русская Община» сообщала, что мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице

    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    18 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «130 килограммов, как мы поняли из опыта, для такой конструкции, как мост – это укус комара», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов, комментируя срыв попытки киевского режима подорвать Крымский мост.

    В ФСБ сообщили, что сотрудникам удалось пресечь новую попытку украинских спецслужб подорвать бомбу на Крымском мосту. Как стало известно, 130 килограммов синтетического взрывчатого вещества финского производства в виде пены было залито в отсек для аккумулятора автомобиля. Отмечается, что заминированной машине удалось проехать российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс».

    «Принципиально нового взрывчатого вещества, которое намного эффективнее пластита или тротила, нет. Да и 130 килограммов, как мы поняли из опыта, для такой конструкции, как мост – это укус комара. Мы все помним, как на нем, привезенные на грузовике, взрывались полторы тонны, и последствия были не прям критические. Тогда мост быстро восстановили», – говорит Филатов.

    При этом, рассуждает собеседник, немаловажно, в каком именно месте на мосту планировалось осуществить взрыв. На нем, как и на любой другой сложной конструкции, есть слабые места, различные важные крепления, повредив которые, вероятно, даже небольшим количеством взрывчатого вещества, можно нанести серьезные поломки. Однако в общей сложности такой объем пены не был серьезной угрозой.

    «Это могла быть производная от тротила, замаскированная под пену, да какое угодно взрывчатое вещество. Но что это было конкретно, сейчас сказать сложно. Опять же, в какой-то момент в общественные места запретили проносить жидкости для обеспечения безопасности граждан, поскольку в таком виде взрывчатые вещества находились и изымались», – делится ветеран «Альфы».

    Именно из-за нового внешнего вида, по словам эксперта, взрывчатое вещество, скорее всего, не смогли определить на границе, поэтому автомобилю удалось проехать. Пена – необычная форма для взрывчатки, на глаз ее невозможно отличить от обычной, как и жидкую от простой воды.

    «Противник находит все новые и новые методы, изобретает какие-то новые типы веществ и типы их применения, возможности применения, донесения до объекта применения. Но я не исключаю того, что взрывчатое вещество на самом деле распознали сразу, но до последнего не производили задержание, чтобы установить условные связи исполнителя с заказчиком. Это могут до последнего не рассказывать, чтобы всю сеть рассекретить, и не сообщить, потому что это военная тайна», – заключил Филатов.

    В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

    18 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры будут сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но в Белом доме в понедельник возможно все. Дональд Трамп импульсивен, Зеленский интриган, а европейцы тщеславны – это опасная микстура для переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.

    В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.

    Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.

    «Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.

    Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.

    В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».

    Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».

    Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.

    Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

    Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.

    Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.

    Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.

    18 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет «удобоваримый компромисс» по линии фронта без принуждения вывода ВСУ из Донбасса, сообщила газета Financial Times.

    Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, передает ТАСС.

    По данным издания, Владимир Зеленский рассматривает вариант «удобоваримого компромисса», который украинское общество могло бы принять, без вывода войск из Донбасса.

    По данным издания, на будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский намерен обсудить возможности урегулирования, не предполагающие принуждения Украины к «невыполнимым шагам», в частности выводу вооруженных сил с позиций в Донбассе.

    Источник пояснил, что Зеленский готов к «компромиссу» по существующему положению дел на линии фронта. Такой вариант считается наиболее приемлемым для украинского общества и позволит сохранить нынешние позиции ВСУ на востоке страны.

    Ранее Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.

    Зеленский перед вылетом в США заявил о невозможности уступок территории, но власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование по ситуации на линии фронта.

    Bloomberg сообщил, что Зеленский оказался перед выбором между риском вызвать недовольство Трампа или быстрой сделкой.

    Дональд Трамп намерен обсудить вопросы сначала с Зеленским лично, а затем провести ужин с делегациями.

    18 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    19 августа 2025, 02:04 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский отменил запланированное интервью в вечерней программе Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий Брет Байер.

    «Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», – сообщил Байер в прямом эфире Fox News.

    По его словам, украинская делегация «улетает» из Вашингтона, передает ТАСС.

    Байер рассказал, что Зеленский планировал выйти в эфир программы в 18.00 по местному времени (01.00 мск). В течение первых 45 минут ведущий ждал появления гостя, который так и не пришел в студию. Байер несколько раз говорил зрителям, что ожидает Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Позднее по инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил о подготовке ко встрече Путина и Зеленского.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

