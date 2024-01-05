В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
В Шотландии решили лишить беженцев с Украины выплат на жилье
Daily Record: Шотландия перестанет платить за жилье для беженцев с Украины
Власти Шотландии решили отказаться продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, пишет газета Daily Record.
Так, шотландское правительство заявило местным властям о том, что финансирование для помощи украинцам в обустройстве продолжаться не будет, передает РИА «Новости».
В правительстве Шотландии обосновали это решение проблемами с бюджетом.
Местные власти в свою очередь отметили, что им придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.
Ранее глава консульства Украины в Эдинбурге Андрей Куслий заявил, что украинские беженцы не могут зарегистрироваться в стоматологических клиниках в Шотландии.