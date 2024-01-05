В Шотландии решили лишить беженцев с Украины выплат на жилье

Daily Record: Шотландия перестанет платить за жилье для беженцев с Украины

Tекст: Александра Юдина

Так, шотландское правительство заявило местным властям о том, что финансирование для помощи украинцам в обустройстве продолжаться не будет, передает РИА «Новости».

В правительстве Шотландии обосновали это решение проблемами с бюджетом.

Местные власти в свою очередь отметили, что им придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.

Ранее глава консульства Украины в Эдинбурге Андрей Куслий заявил, что украинские беженцы не могут зарегистрироваться в стоматологических клиниках в Шотландии.

