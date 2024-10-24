БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.0 комментариев
China Daily: США защищают гегемонию санкциями против Китая
China Daily: США ввели санкции против шести китайских компаний для сохранения гегемонии
США, вводя санкции против шести китайских компаний, стремятся сохранить глобальную гегемонию, прикрываясь защитой национальной безопасности, сообщает China Daily.
США продолжают вводить санкции против китайских компаний под предлогом защиты «национальной безопасности», что, по мнению китайского издания China Daily, направлено на сохранение американской гегемонии. Недавно Министерство торговли США объявило об экспортных ограничениях на шесть китайских компаний, обвиненных в якобы уклонении от санкций, направленных против России и Ирана. Данное решение вызывает озабоченность у китайской стороны, которая считает, что США своими действиями подрывают международный торговый порядок, передает РИА «Новости».
Автор статьи в China Daily утверждает, что действия США препятствуют нормальному международному торгово-экономическому обмену и создают угрозу для безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок. Китайская сторона отмечает, что КНР имеет право осуществлять свою торгово-экономическую деятельность со всеми странами, включая Россию и Иран, на основе равенства и взаимной выгоды.
Статья также подчеркивает, что Китай имеет полное право защищать законные права и интересы своих компаний от экономического давления и принуждения со стороны США. Эти меры рассматриваются как ответ на попытки США влиять на международный торговый процесс и поддерживать свою гегемонию в мировом масштабе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай заявил о намерениях США превратить Азию в «пороховую бочку», что вызывает беспокойство в регионе, БРИКС стал альтернативой западному миропорядку, предлагая новую глобальную экономическую и политическую платформу, а американцам придется привыкать к условиям «Концерта держав», предполагающим многополярность и баланс сил в международных отношениях.