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    Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    @ Global Look Press

    12 сентября 2024, 11:58 Мнение

    Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Новая Ялта. Именно так ряд российских экспертов называют будущие российско-американские (или российско-американо-китайские – как пойдет) договоренности, которые завершат конфликт на Украине и пропишут правила нового мира. Многополярного мира, выстроенного на уважении интересов великих держав, что и было прописано (в той или иной степени) в ялтинских соглашениях 1945 года – и они более-менее удачно работали почти полвека.

    Однако в США далеко не все согласны с этой точкой зрения. Так, бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд – одна из самых ярких американских ястребов в российском вопросе – считает, что Ялта была ошибкой Соединенных Штатов. «Не очень хорошей сделкой для нас, и нам не следовало ее заключать. Это привело к 70 годам холодной войны», – заявила она. По словам Нуланд, Ялта создала «плохой, нестабильный мир», и «любая подобная попытка великих держав разделить мир и указывать малым странам, что они могут или не могут делать, приведет к такой же нестабильности, в том числе и для России».

    Конечно, есть соблазн объяснить ее скепсис банальной русофобией, близорукостью и нежеланием признавать собственные ошибки (а Нуланд несет свою немаленькую долю ответственности за то, что США отказывались договариваться с Москвой о правилах игры на постсоветском пространстве, в результате втянулись в конфликт с Россией и тем самым поставили под вопрос свое глобальное лидерство). Однако на самом деле Нуланд является выразителем точки зрения значительной части американского истеблишмента, и ее неприятие Ялты как концепции имеет под собой вполне объективные основания.

    Во-первых, связанные со стратегической культурой американского государства. Это европейские страны (включая Россию) веками развивались и конфликтовали на сравнительно небольшом и уж точно не резиновом пятачке территории от Днепра до Атлантического океана. А значит, они научились договариваться друг с другом как раз на основе равноправия и взаимного учета интересов. Самым ярким проявлением этого умения стал, конечно, «Концерт держав» по итогам Венского Конгресса 1814-1815 годов – почти полвека баланса интересов пяти европейских держав (вплоть до появления Германской империи, сломавшей этот баланс).

    У США же этой культуры не было. Американцы привыкли к постоянной экспансии и к решению всех проблем силовым путем. Когда они пришли в Европу после Первой мировой войны, то особо ни с кем и не договаривались. А после Второй мировой договариваться было уже и не с кем – за исключением Советского Союза, с которым пришлось временно (как тогда считалось) поделить влияние в Европе. И лишь появление у СССР ядерной бомбы вынудило Вашингтон смириться с балансом интересов, в результате чего временные соглашения в Ялте растянулись до конца 1980-х годов.

    После чего наступил естественный, по мнению американской элиты (в том числе и воспитанной в то время Нуланд), порядок вещей – возвращение той самой безудержной американской экспансии, основанной на силе и идейном господстве. Порядок, в котором не нужно ни с кем договариваться, делиться и тем более уважать интересы. И вполне естественно, что Нуланд, администрация Байдена и прочие делают все возможное для того, чтобы этот порядок сохранить. То есть демонизируют концепцию Ялты.

    Во-вторых, Соединенные Штаты не хотят сейчас создавать прецедент. Если Москва и Вашингтон выйдут на новую Ялту, то весь мир посчитает, что Россия сумела навязать Америке свою волю силой. Начала сопротивляться – и добилась того, что Вашингтон стал с ней договариваться. И если у Кремля это получилось, почему такой же финт не могут провернуть китайцы (у которых достаточно рычагов давления на США)? Или иранцы? Или даже самые суверенные из нынешних американских союзников, чьи интересы Вашингтон регулярно игнорирует, – турки и саудиты?

    При этом даже если они не найдут в себе решимость бросить вызов, то – и это в-третьих – их интересы все равно придется включать в итоговый перечень. Очевидно, что в нынешней ситуации новая Ялта будет создавать не формально многополярный (а по факту биполярный) мир, а именно реально многополярный. И количество полюсов будет куда больше пяти – примерно 10–15. Подписываясь под этой Ялтой, Соединенные Штаты вынуждены будут признать за этими 10–15 странами их сферы влияния (то есть, выражаясь словами Виктории Нуланд, право «указывать малым странам, что они могут или не могут делать») и тем самым перестанут быть глобальным гегемоном или даже лидером.

    И поэтому ее точка зрения, ее отрицание Ялты 2.0 (которое разделяют и американские власти) было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол. Вашингтон в нулевые или даже начале десятых еще имел возможность сформировать многополярный мир на своих условиях – на принципе «региональных шерифов», которым американцы делегировали бы права и полномочия в своих регионах в обмен на признание за США роли глобального лидера. Однако американцы вместо этого сделали ставку на поддержание гегемонии и подавление любых игроков, которые просили поделиться (России, Китая, даже Евросоюза). В результате они и пришли к ситуации, когда делиться уже придется – причем отнюдь не на американских условиях.

    А стратегическую культуру придется менять. Ведь благодаря Нуланд и прочим глобалистам/неоконам у США уже не будет возможности проводить постоянную экспансию за счет идейного доминирования. Придется привыкать к правилам «Концерта».

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