Караганов: США лгут о распространении ядерных гарантий на своих союзников

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время холодной войны Вашингтон предполагал, что СССР может пройти танковыми колоннами через Германию, и единственным сценарием ответа, которые США отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии, сказал Караганов в интервью «Коммерсанту».

«Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», – подчеркнул собеседник.

Необходимо ужесточить российскую ядерную доктрину, также важно, чтобы руководство России заявило о готовности применения ядерного оружия по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.

По его словам, ядерная доктрина России «чудовищно устарела», в ней необходимо применить термин «ядерная эскалация», это предварительные шаги, способные убедить потенциального оппонента в готовности нанесения ядерного удара.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что может означать на практике изменение ядерной доктрины России.