«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.0 комментариев
Караганов: США лгут о распространении ядерных гарантий на своих союзников
Заверения американского руководства о распространении их ядерных гарантий на союзников – это ложь, заявил ученый-международник Сергей Караганов.
Во время холодной войны Вашингтон предполагал, что СССР может пройти танковыми колоннами через Германию, и единственным сценарием ответа, которые США отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии, сказал Караганов в интервью «Коммерсанту».
«Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», – подчеркнул собеседник.
Необходимо ужесточить российскую ядерную доктрину, также важно, чтобы руководство России заявило о готовности применения ядерного оружия по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.
По его словам, ядерная доктрина России «чудовищно устарела», в ней необходимо применить термин «ядерная эскалация», это предварительные шаги, способные убедить потенциального оппонента в готовности нанесения ядерного удара.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что может означать на практике изменение ядерной доктрины России.