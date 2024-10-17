Эксперты: БРИКС уже стал альтернативой западному миропорядку

Политолог Казаков: БРИКС уже сейчас по многим показателям превосходит G7

Tекст: Олег Исайченко

«В Казани с 22 по 24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, участие в котором подтвердили 32 страны. По его итогам можно ожидать решения, действия и заявления, которые повлияют на наше будущее и будущее всего мира», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

«БРИКС – уже не альтернатива другим международным институтам, а основная площадка, участвующая в формировании будущего справедливого мироустройства. Здесь вырабатываются тренды, влияющие на мировую политику и международные отношения», – добавил он. Также, по его словам, организация привлекательна своими принципами: «равные возможности, справедливость и мир без гегемонии». «Суммарно в странах БРИКС проживает 45,7% населения Земли, а совокупный ВВП составляет более 36% от общемирового», – акцентировал спикер.

При этом БРИКС уже сейчас во многом обгоняет G7, продолжает Илья Казаков, социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ. «В два раза – по территории, в 4,5 раза – по населению, в 12 раз – по запасам нефти. ВВП по паритету покупательной способности БРИКС на восемь процентных пунктов больше G7. Есть превосходство по промышленному производству, науке и инновациям. Это основа технологического и научного суверенитета БРИКС. Поддержка населением лидеров стран также выше аналогичных показателей «Большой семерки», – отметил

«Судя по соцопросам, проводившимся в разных странах мира, лучше всего БРИКС оценивают в России, Иране и Индии. Негативное отношение декларируют жители стран НАТО, в особенности, Швеции, Испании и США. Это объясняется восприятием организации Западом как альтернативы американской гегемонии и, соответственно, страхом перед сплочением стран – членов объединения», – добавил аналитик.

Что немаловажно, БРИКС олицетворяет многополярность, объединяя государства с разным политическим строем, экономическими укладами и религиозными традициями, считает Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ. «Страны едины в своем неприятии колониального устройства экономики, а также новом понимании суверенитета и личности, отражающее недопустимость зависимости от единого центра в современном мире», – пояснил

«БРИКС – союз, ориентированный на развитие, а не на геополитические столкновения. Это не объединение «антизапад». Члены БРИКС входят в ШОС, СНГ, ОДКБ», – напомнил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Видя расширение повестки организации, многие государства хотят стать его частью.

«Реальность, в которой находились страны третьего мира и G7, была основана на модели, позволяющей корректировать внутренние процессы в государствах. Эта модель уже не соответствует современности. БРИКС возник как ответ на постоянные попытки внешних игроков навязать свою точку зрения по развитию политической системы, экономики и культуры», – добавил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. При этом, по его словам, вопрос о необходимости создания полноценной системы безопасности в рамках БРИКС, аналогичной Североатлантическому альянсу или Тихоокеанским структурам безопасности, остается открытым.

«БРИКС дает надежду на развитие Латинской Америке, которую США считают своим внутренним двориком. Так, присоединение Бразилии, которое было мотивировано желанием противостоять западной глобализации, стало для многих примером. Другие страны поняли: «Если у Бразилии получилось, значит, это работает», – считает Николай Миронов, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС.

«Желание изъявила Боливия, которую всегда воспринимали на Западе, как часть третьего мира. В поисках справедливости добавились Куба и Гондурас, над которыми потешались в США, Венесуэла, испытывающая давление со стороны Запада. Ожидаю, что и Аргентина вступит в БРИКС. Да, не все могут стать участниками, но существует статус стран-партнеров», – поделился мнением эксперт.

«Одним из основных результатов деятельности БРИКС за 15 лет работы является создание Нового банка развития – уникального международного финансового института, созданного в рекордные сроки без участия развитых стран. Страны БРИКС активно вовлечены в Евразийские процессы. Так, Россия реализует концепцию Большой Евразии, подразумевающую создание сети зон свободной торговли, межблоковых торгово-экономических партнерств и сопряжение региональных интеграционных процессов на всем евразийском пространстве», – заключила Александра Морозкина, замдекана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий эксперт центра «Экспертный совет по вопросам участия РФ в объединении БРИКС».