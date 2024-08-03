Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
В Китае заявили о планах США превратить Азию в «пороховую бочку»
GT: США готовы превратить Азию в «пороховую бочку» ради победы над Китаем
США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превратить его в «пороховую бочку», чтобы одержать победу над Китаем и остаться гегемоном, пишет Global Times.
«Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в «пороховую бочку» – это абсолютный способ одержать победу», – приводит РИА «Новости» цитату из публикации Global Times.
Издание пишет, что США готовы довести конфликты во всем АТР до крайности, рискнуть уничтожением всей Азии, для того, чтобы одержать победу над глобальным конкурентом.
Ранее США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку.