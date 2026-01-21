В кубанском поселке продолжили разминирование дрона

Слуцкий предложил ввести соцмаршруты общественного транспорта по всей России

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать по всей России специальные социальные маршруты общественного транспорта, сообщает ТАСС.

По его словам, такие маршруты должны соединять населенные пункты с больницами, школами, многофункциональными центрами и другими важными социальными объектами.

«ЛДПР предлагает ввести социально значимые маршруты общественного транспорта, которые будут связывать несколько муниципалитетов между собой и отвозить людей к больницам, МФЦ, школам и другим жизненно важным объектам. Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с раннего утра, с шести часов и до позднего вечера, минимум до 23.00, по понятному расписанию и по доступной цене», – заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что жители малых городов и сел часто испытывают проблемы с доступом к медицинской помощи и получением документов из-за отсутствия регулярного транспорта.

По данным мониторинга ЛДПР, 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как неудовлетворительную, а в каждом четвертом населенном пункте его нет совсем. Кроме того, стоимость проезда в таких территориях почти в два раза выше, чем в крупных городах.

Слуцкий уверен, что реализация инициативы поможет гражданам легче добираться до необходимых объектов и будет способствовать развитию малых населенных пунктов.

Он подчеркнул, что Россия – это не только Москва, и этот факт должен подтверждаться реальными действиями, а не только словами.