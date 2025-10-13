Москалькова призвала ООН вмешаться в ситуацию с россиянами в Латвии

Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство

Tекст: Ирма Каплан

«На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», – рассказал РИА «Новости» дипломат.

Переговоры через Telegram или другие мессенджеры обычно завершаются прибытием в бангкокский аэропорт Суварнабхуми. Оттуда обманутых искателей работы везут вглубь Таиланда, а затем в город Месай на мьянманской границе.

Ильин добавил, что там людей насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках, подальше от официального погранперехода.

Ширина реки Мэй в этих местах не более 70 метров, в сухой сезон ее можно перейти пешком. Некоторые похищенные работники, у которых сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже на территории Мьянмы.

По словам Ильина, освобожденные из мошеннических колл-центров россияне рассказывали, что в самом известном из них, который называется КК Park, располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла, даже спа- и массажные салоны. Там есть все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги.

За день там даже можно выкупить самого себя. Подойти к неким старшим менеджерам, заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают.

Правда периметр колл-центра охраняется незаконными вооруженными формированиями и вся территория окружена колючей проволокой, уточнил Ильин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву. При этом в кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.