Экс-полковника Захарченко оправдали по обвинению во взятке в 800 тыс. долларов

Пресненский суд Москвы оправдал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов взятки.

«Не доказан факт получения взятки в 800 тыс. долларов. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», – сказала судья Елена Абрамова, передает РИА «Новости».

В начале оглашения приговора Абрамова признала доказанным, что Захарченко в составе группы лиц получил другую взятку в 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса. «Суд установил, что Захарченко лично получил взятку группой лиц в особо крупном размере», – сказала судья.

Два других обвинения были оставлены в силе. Суд установил, что Дусс по требованию Захарченко сделал ему скидочную карту в своих ресторанах, которая сэкономила ему около 3 млн рублей. Также суд счел доказанным, что Захарченко препятствовал следствию, рассказав руководству Нота-банка о готовящихся обысках.

Все дело Захарченко следствие уложило в 33 тома.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года и обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Так, по мнению СК, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке, предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.

Происхождение склада с девятью миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор покрыто тайной. СМИ выдвигали множество версий, но официально следствие на этот счет не распространяется. Деньги были изъяты в государственную казну.