Имущество экс-полковника полиции Захарченко обратили в доход государства

Имущество экс-полковника полиции Захарченко в 50 млн рублей обратили в доход государства

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества осужденного за коррупционные преступления Захарченко, его родственников и близких лиц, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что эта сумма оценивается более чем в 50 млн рублей.

В 2018 году более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, были перечислены в бюджет России.

Напомним, в 2019 году Захарченко был приговорен к 13 годам колонии, оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.