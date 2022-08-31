Херсонские школы избавляются от украинских страхов

1 сентября начнется учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. Как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, наблюдал спецкор газеты ВЗГЛЯД.

– Категорически нет, – говорит Татьяна Кузьмич, начальник департамента образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области. – Вы не понимаете...

– Ну хоть кто-нибудь есть из коллег, кто может представиться под запись?

– Они-то, может, и назовут, – говорит собеседница.

«Кто-то знает Татьяну Александровну как хорошего учителя и педагога, кто-то как активного общественного деятеля русской культуры и литературы, и лишь немногие знают ее как предателя нашего государства и коллаборанта» – еще мартовская характеристика от одного из украинских сетевого ресурса. До освобождения Херсонской области Кузьмич возглавляла общественную организацию «Русич», была арестована СБУ как изменник Родины. Процесс шел с перерывами, до приговора не дошло – по объективным и общеизвестным за последние полгода причинам.

Сейчас нет ни СБУ, ни тому подобного. Зато есть многое и многое другое – что, по мнению Татьяны Кузьмич, не позволяет называть имена херсонских учителей, директоров школ и чиновников районных управлений образования Херсонской области:

– Им выбивают стекла. Им жгут машины. Им постоянно угрожают – главным образом бывшие директора, сбежавшие в Европу. Охраны педагогам пока не дают, а условия – сами видите. Мы по факту начинаем строить образование с нуля. Первый этап, который начинается 1 сентября, будет очень и очень непростым.

* * *

– Савина, Елена Викторовна, – представляется женщина. – Директор школы № 55, Херсон. Надеюсь, Татьяна Александровна меня простит, но лично я прятаться не стану. Меня тут каждая собака знает, а не то что человек.

«Тикай, ЗСУ вже блызько», – читает она с экрана свежий «прилет» в личные сообщения.

– Ну, такого много, однотипного. На втором месте – «Мы за тобой следим, знаем, где ты ходишь». Угрозы учителям идут от бывших директоров, от бывшего руководства городским образованием, от бывших друзей-коллег. В общем – от бывших в широком смысле.

Раньше директор Савина была завучем. С бывшими начальниками от образования она конфликтовала («потому что коррупционеры»), получала выговоры, увольнялась и восстанавливалась по суду. Директором Елена Викторовна стала летом, получив так называемую базовую школу:

– Было в Херсоне 64 школы, сейчас объединяем по несколько в одну. Чтобы и преподавателей было достаточно, и детей. Пешая доступность – чтобы детям было удобно туда идти, чтобы родителям было удобно их приводить и забирать.

– Очень проблематично переломить настроение родителей по поводу наших российских школ, – говорит один из районных чиновников от школьного образования в Херсонской области. – Но мы, например, дали объявление о поездке детей в лагеря в Крым – и люди активно пошли. Они знают, что другие дети ездили, были довольны. И записываются, спешат. А это тоже ведь реклама: все спокойно, все хорошо, в Россию в Крым ехать можно. Потому что поначалу тоже ведь было – писали фейки: мол, детей в Крыму на органы разбирают. Многие верили, между прочим...

Среди иных фейков – «российское образование ограничится счетом, чтением и письмом». Но здесь было достаточно вывесить список предметов, изучаемых в школах РФ – и, стало быть, в Херсонской области:

– Столько-то в младших классах, столько-то в средних, а в старших – вот столько. И оказалось, что предметов больше, чем было в украинской школе. Вот и все, вот и весь фейк. Был. Делай свое дело, по мере реального продвижения не забывай информировать людей, постоянно держать их в курсе – вот вам и борьба с фейками.

При этом все собеседники газеты ВЗГЛЯД признают: нынешний школьный чат по-херсонски – поле постоянной борьбы украинского прошлого с российским будущим.

– Классные руководители по указу бывших директоров давят на родителей – в группах, в чатах, – говорит директор Савина. – Как только один из родителей в чате выходит не то что на пророссийскую – на нейтральную позицию, его тут же начинают клевать. Откуда знаю? Да я же повсюду, вы что. Не так, так скриншотами... Не хочу вас обманывать, красивые картины давать. Но если пока она не очень красива, пока мы не знаем... Знаю, что многие хотят возвращаться, отдавать детей в школы. Как получится в итоге – посмотрим.

– С угрозами учителям, которые с нами работают, очень неприятно получается, – говорит наш собеседник из районного отдела образования. – Они постоянно идут, и коллеги боятся очень...

– Человек на улице подошел: «Либо отказывайся, либо работай на нас, либо ты приговорена», – вспоминает директор Савина. – Другой позвонил и прямо сказал, что мне на моей работе надо возглавить партизанское движение учителей за Украину, иначе... Ну я не робкого десятка, четверть века учителем, математику преподавала. 12 лет подвергалась нападкам. Трижды пытались уволить – неугодна я была прежней власти. Чтобы выжить в таких условиях, нужно что-то иметь в себе.

* * *

– 15, – говорит хозяйка внушительной груды отменных херсонских помидоров. Один из херсонских рынков, поздний июль, раннее утро. – 15 гривен, 30 рублей за кило.

Курс гривны к рублю этим летом – из серии «как повезет». В супермаркетах, торгующих не только местными, но и российскими продуктами – полтора рубля за гривну. В магазинах поменьше, что неподалеку – уже 1,75; пока поделишь «туда на сюда» да еще сдачу прикинешь – короче, нелегко продавцу, даже с калькулятором. А в основном не мелочатся – что в гастрономах, что в кафе, да хоть где. И берут по два рубля за гривну. Вот как здесь.

– Но позавчера брал за шесть. У вас же. В честь чего пятнадцать?

– А про мост, значит, еще ничего не слышали, – уверенно говорит хозяйка. Действительно, первый прилет «хаймарса» на Антоновский мост через Днепр был как раз накануне.

То, что гривна в Херсоне по-прежнему основная валюта – в порядке вещей. И в Донецке, и в ДНР вообще до сих пор можно увидеть ценники в двух валютах. При том, что через те самые хрестоматийные восемь лет в Донбассе, безусловно, превалирует рубль.

В Херсоне же военно-гражданская администрация учреждена менее полугода назад. Ее собственно российская составляющая утвердилась в начале июля. Тогда областной кабинет министров возглавил Сергей Елисеев, до того замглавы правительства Калининградской области – и вместе с ним в херсонский «обком» пришла команда чиновников из России. Первый российский банк в Херсоне появился меньше чем через месяц – стало быть, всего месяц с небольшим назад.

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Еще в середине лета мэрия Херсона занималась противоестественным для каждого городского управленца делом: посильно агитировала жителей не платить за свет, воду и услуги. Дело даже не в том, что новые – российские, рублевые тарифы на коммуналку утряслись ближе к августу. И суммы в платежках оказались куда меньшие, чем «при Украине». А в том, что старые платежки и рассчитывались, и оплачивались в гривнах. Через отделения прежних банков – которые, в отличие от того же Энергодара близ Запорожской АЭС, распоряжений не обслуживать «оккупированную территорию» не получали. И терминалы в гривнах – ни в одном магазине или кафе – работать не переставали и пока что не перестают.

Логику «заплатил за свет – вложился в ракету, которая прилетит с украинской стороны» осознали многие херсонцы. Кроме тех, кто все еще полагает, что прежняя власть вернется – и спросит в том числе с тех, кто набрал долгов по коммунальной гривне.

Ключевые слова – «в том числе».

– Взял российскую [банковскую] карточку, приобрел русскую симку, пошел работать в школу – все, по украинскому закону ты преступник, – перечисляет Александр, житель Херсона и сотрудник областной администрации. – Принят еще весной, до 15 лет тюрьмы. Мне – точно, если что.

Еще более интересный вопрос: как гривна появляется на карточках жителей Херсонщины. Экономика здесь не менее причудлива, чем с недавними призывами мэрии не платить за коммуналку.

– Не ходишь на работу, – объясняет Александр, – получаешь с Украины деньги. Да, на те же самые банковские карточки, которые были до всего. Они тоже функционируют. Рублей еще мало: и банк российский недавно пришел, и наличка в больших объемах пока не ходит.

Среди получателей гривен за саботаж – те же муниципалы, кто отказался ходить на службу в мэрию. Крупные предприятия – вроде речного порта Херсона и его структур. Порт, впрочем, закрыт и так, а муниципалитет недостающих специалистов набрал, хоть и не сразу.

– Половину, две трети зарплаты получай – и ничего не делай, только сиди и саботируй, – говорит Александр. – Богатая держава, сразу видно.

А некоторым херсонским бюджетникам украинские власти платят полную зарплату. Например, отказавшимся выйти на работу учителям.

* * *

– Последние выплаты, которые они получили – порядка 20-30 тысяч гривен. Это были отпускные, – говорит Савина. – Опять вы «откуда знаете?» – да все оттуда же... Но Украина продлила учителям отпуск – и значит, выплатят еще. К тому же их профсоюзы украинские поддерживают, перечисляют на личные карточки. Люди думают, что сидение дома за то, что им платят украинские зарплаты (а, допустим, даже 15 тыс. гривен это неплохо в условиях города Херсона), никогда не закончится. Не будет так. Закончится оно.

– 25 тыс. гривен отпускных – очень неплохие деньги, – говорит собеседник из районного отдела образования. – В нашем регионе дешевые овощи, фрукты, макароны. Мясо долго по ценам не менялось. Поэтому они сейчас сидят и получают зарплату за то, что не выходят на работу. Есть данные, что платить собираются до Нового года, «только не идите к этим» – в смысле, к россиянам.

– Ты еще получи эти 25. Шесть тыс. гривен – базовая ставка, – поясняет газете ВЗГЛЯД херсонский учитель истории. Стаж – полтора десятка лет, прерван в 2010-х. Работал сторожем, охранником, собирал данные для соцопросов. Из школы – русскоязычной – был уволен в связи с сокращением школы как таковой. – Нет, если брать по две ставки, дополнительные часы, классное руководство, получить высшую категорию, стать методистом – можно и 30 тыс. гривен. Но если ты не завуч, не директор, а учитель – это потолок. И не каждый сдюжит, конечно. Не протянут!

– В июле нашим учителям были выданы зарплаты в рублях, – говорит собеседник из районного отдела образования. – Зарплатами довольны – 40 тыс. рублей, это достаточно хорошо. Причем это базовая ставка. Потом, когда все приведется в соответствие с категорией, квалификацией, со стажем каждого педагога – то есть когда у нас отдел кадров в полную силу заработает, – все наработки, все заслуги каждого будут учтены в зарплатных ведомостях. То есть денег у всех коллег станет еще больше. Тех, кто уже с нами – и кто к нам присоединится.

* * *

– Я не думаю, что сам переход [на российскую систему образования] будет труден, – полагает директор Савина. – Вся украинская образовательная законодательная база практически слизана с России и переведена. Поменяется литература – будет русская, но останется и украинская: может, какие-то произведения уберут, какие-то добавят... История – единственный предмет, который будет переделан полностью.

– Мне, кстати, везло с директорами, – говорит учитель истории. – Я в основном в русских школах преподавал – переделывал программы и давал только те темы, которые считал существенными и важными. С точки зрения Киева и его министерства образования это, наверное, преступление. Но волшебного слова «Украина» все-таки в моих уроках всемирной истории было меньше, чем положено.

– Последний год учебы как таковой вообще не было из-за онлайна. А так – у нас русскоговорящий регион, – напоминает собеседник из районного отдела образования. – На детскую площадку придите – все по-русски говорят. За 30 лет насаждали-насаждали мову – ни один наш детеныш так по-украински, как на родном, и не заговорил.

Отсюда ситуация последних лет: учитель дает материал на русском – чтобы дети лучше поняли, а его подслушивают под дверью класса и докладывают, куда следует. Химия, физика – тоже по-русски, и тоже доносы.

– По Октябрьской революции – один абзац, – вспоминает учитель истории украинские учебники прошлого десятилетия. – По Великой Отечественной – когда она еще была в учебниках – три-четыре урока. Я растягивал хотя бы на десять, чтобы хоть что-то дать. С наглядностями – «Вставай, страна огромная» включить, хронику показать. Информации колоссальное количество, дети не читают ничего – как и в России, впрочем. Что в классе получат, с тем из класса и выйдут. И это в лучшем случае.

– Мы надеемся на учителей истории возраста 40+, 50+ – тех, кто в вузах учил еще нормальную историю, – говорит чиновник из районного отдела образования. – После курсов переподготовки они легко встроятся обратно. Кто-то за украинские годы, особенно последние, мог измениться и приспособиться: «Ладно, я буду преподавать это». Потому что семью надо кормить, стаж должен идти, пенсию зарабатывать надо. Кто-то не мог – и уходил из школы: «Я это преподавать не буду». Преподавать историю без Великой Отечественной войны – вместо которой в учебниках появилось «Национально-освободительное движение Украины», УПА*... Это действительно не для слабонервных. Но именно так вбивалось то самое понад усе.

– Учитель истории – это информационный спецназ, – уверен преподаватель истории. – Математика всегда остается той же, а чтобы историю нормально преподавать, надо на гребне волны быть. Книжки новые читать, статьи научные выписывать. Без гребня волны учительница тупо пересказывает параграфы украинского учебника, как было у моего сына. По-украински, да. Да даже если по-русски и по российской программе – зачем такая учительница? Поставь магнитофон, включи, выйди из класса, делом займись!

* * *

– У нас «хаймарс» на огороде или у дома лежит? – спрашивает сына Сергей Змиевский, глава села Раковка, Бериславский район.

Ну, «хаймарс» не «хаймарс», в смысле чтобы целиком – но части его действительно уложены вдоль задней стены дома. Несколько железяк, две из них – пудовые едва ли не в буквальном смысле.

– У нас пять месяцев ничего подобного не было, – говорит сельский глава. – Было спокойно. Тревожно, но спокойно. Какого хрена было по той Раковке бить, что она вам сделала? Люди напуганы. Не Россией, а теми, кто еще не так давно своими были.

«Подобное» – это разбитый дом культуры, он же музыкальная школа. Рядом – магазин. А чуть поодаль – Раковская средняя школа, 60 учеников на 24 сотрудника, от кочегара и завхоза до учителей и директора. Все «хаймарсами», все вдребезги.

– Ночью было, – подтверждает Инна Бочкарникова, завхоз Раковской школы. – Мой чоловик (муж) и хлопцы поехали в Берислав за хлебом, чтобы в селе раздать. Они задержались, поэтому я время заметила – люди до последнего ждали, долго. Приехали, мы весь хлеб раздали. Тут прилетел дрон. Наверное, с него сразу данные сливались, потому что тут же начался обстрел. Первые два прилета на окраину, в дома. Потом сюда, в музыкальную школу. Потом в магазин. А потом уже в обычную нашу школу, где я работаю... работала. На поле еще упало, оно начало гореть. Тут бомбы, тут огонь. И так два часа.

На руины завхоз и ее односельчане заходить боялись долго: «Может, что прилетело и не разорвалось, или еще чего». То, что школы в Раковке больше нет – они уже поняли. Никакие другие предложения, кроме новой школы здесь же, в селе, не принимаются:

– Людоньки, надо школу восстановить! Нам села нэ будэ иначе. Мы хотим все быть дома. Мы не хотим, чтобы детей возили в Берислав, это 32 километра. Мы вси будем робыть, восстанавливать. Только бы помощь пришла якась, а дальше мы сами. Хай на базе садика пока, вот он тут стоит. Моему сыну десять лет, не хочу, чтобы он ехал куда-то.

В садике 50 мест. В Раковке живут 168 человек. В конце февраля было 408; кто хотел – разъехались, остальные не собираются:

– Надо молиться, чтобы оставшееся не сгорело, – продолжает Бочкарникова. – Школа – это и рабочие места же. Нам еще работать, нам на пенсию рано. Зробити что-то надо, чтобы школа была.

– Так у вас людей – в два с лишним раза меньше, чем в феврале. И детей тоже.

– А если не отстроить школу – думаете, они точно вернутся? – спрашивает завхоз. – Правда, так думаете?

* * *

Под портретом – надпись на украинском: «Дать детям радость труда, радость успехов в учебе, разбудить в их сердцах чувство гордости, личного достоинства, это первая заповедь воспитания».

На портрете – Василий Сухомлинский (1918-1970), знаменитый советский учитель-новатор, Герой Соцтруда. Или, согласно украинским источникам, видный деятель образования собственно Украины. Биографии сходятся в одном: Сухомлинский – создатель «оригинальной педагогической системы, основанной на принципах гуманизма и на признании личности ребенка высшей ценностью».

Портрет Сухомлинского висит в одном из классов школы в поселке Новорайск того же Бериславского района. Чтобы увидеть его, нужно зайти справа, по возможности не сломав ноги в битом кирпиче и не изрезавшись битым стеклом – и на хорошем приближении «заглянуть» камерой смартфона через выщербившееся окно.

«Хаймарс» прилетел сюда во второй половине июля – ровно по центру П-образной школы, где во дворе штабелями складирована плитка с прицелом на планировавшийся ремонт. Плитка уцелела, а вот примерно половины школьного здания больше не существует. Восстановление разрушенного плюс выправление оставшегося – либо постройка совершенной новой школы для Новорайска; вопрос, который окончательно решится после того, как прекратятся обстрелы.

Деньги, судя по разрушениям, сопоставимы.

* * *

– Колхоз тут был, богатый очень, – говорит местный житель Михаил. – Зерна много, потому и Урожайное. Родители рассказывали, я не запомнил толком. Мне 32, что бы я сам запомнить мог.

Село Урожайное, улица Мира. Ближе к въезду в село напротив домов – пустырь. На одном его конце – памятник погибшим в Великой Отечественной; стена и две скульптуры – женщина и падающий солдат. Силуэт солдата особенно красноречив на фоне груды белого кирпича с башенкой, что на другом конце пустыря. Подойдя к башне, можно увидеть выложенное под ней красным кирпичом «1986 г».

Это и есть школа. То есть была.

От Михаила и других жителей Урожайного можно услышать примерно то же, что и в Раковке: дрон, прилет, еще прилет. Разница с Раковкой – в том, что в детский сад, разместившийся по соседству, тоже прилетело; так что даже на уровне рассуждений детей здесь переводить некуда. Возить «в район», то есть Берислав, своих диток здесь тоже не хотят.

– «Хаймарсы» эти, – говорит Татьяна («Просто по имени пиши, не буду дальше говорить паспорт свой, боюсь»), – говорят же, что дорогущие совсем. И прямо по садику, прямо по школе нашей. Нам горе, а им расход такой – а зачем?

«Им просто нравится бомбить школы» – ответ из дежурных и мало что объясняющих. Куда более логичное объяснение можно найти, если ознакомиться с той стороной – с украинскими новостными ресурсами.

* * *

«Из-за ситуации в нашем регионе обучение будет проходить в онлайн-формате. На украинском языке, по украинским образовательным программам», – обещает херсоньска вчителька с экрана.

Дистант по-киевски собираются внедрить как для беженцев в Европе, так и для жителей освобожденных территорий Украины, кому «оккупированных земель». В последнем случае ежедневные многочисленные призывы в родительских чатах Херсонщины – «не ходите в рашистские школы, учитесь по-прежнему» и т. д. – подкрепляются прицельными ударами по самим школам. Не считая пакетных реактивных обстрелов, от которых школам прилетает так же, как и любым другим домам.

– Есть родители, которые выведут своих детей на украинские уроки онлайн, – уверена директор Савина. – Восемь лет киевская власть целенаправленно вылепляла из наших людей зомбированных.

Даже из нормальных людей, из моих друзей. Как ни прискорбно звучит, но эта западная технология сделала свое дело. Отрицать этого не надо, наоборот – чтобы правильно лечить, надо поставить правильный диагноз. Прежде всего тем, кто свято верит, что ВСУ за порогом. И вот как только произойдет момент, когда ожидания не совпадут с реальной картинкой – тогда они начнут что-то понимать. И резко отрезвятся. А убеждать сейчас – просто бесполезно. Эту мозговую болезнь нужно пересидеть.

– Педагоги на украинском онлайне – не самая большая проблема, – полагает собеседник из районного отдела образования. – У нас в районе учителя потихоньку возвращаются в школы. Мы не все школы открываем [1 сентября] – лишь половину, в силу того, что дети уехали вместе с родителями. Директора, выехавшие в Польшу, Германию, запугивают преподавателей в школьных чатах. Преподаватели по цепи запугивают родителей – скорым освобождением, «сейчас придем, все обратно наладится». Родители в шоке, хватают детей и вывозят. Но многие из учителей понимают, что все это бред, выходят из чатов, приходят к нам и пишут заявление на прием.

– Дистант свой они могут вводить сколько угодно, – отрезает учитель истории. – Херсон более-менее при памяти, более-менее русский город. Не пройдет у них, развалится все – сколько «хаймарсов» ни кидай, только гроши спалят...

«Хаймарс», конечно, дорогущий. Но чего не сделаешь, чтобы принести детям «радость успехов в учебе» онлайн. Разумеется, на «принципах гуманизма», как их понимают на украинской стороне.

* * *

– Восемь лет пропаганды очень серьезно сказались на сознании не только детей, но и взрослых. Особенно учителей и бывших руководителей школ, – констатирует Татьяна Кузьмич, департамент образования Херсонской области. – Их непросто переубеждать. А некоторых – и очень сложно. Очень многие из них оказались легко внушаемыми. Они не понимают, что произошло сейчас. Почему это произошло. Что происходило в стране эти восемь лет. Но мы пытаемся и будем пытаться переубедить, объяснить. Ведь это наши коллеги...

Результаты переубеждения и объяснения на конец августа выглядят так: в сентябре в Херсонской области открывается 91 школа, 62 детских сада, 10 внешкольных заведений, 17 средних профессиональных учреждений, четыре вуза и Академия непрерывного образования в Херсоне. За парты сядут 18 тыс. школьников, из них семь тысяч первоклассников. Педагогический состав укомплектован на 80%. Данные – из первых рук: Михаил Родиков, министр образования и науки Херсонской области.

В Херсон Родиков был назначен в начале июля вместе с другими управленцами из российских регионов – приехал из подмосковной Каширы, где был замом главы городского округа. Впрочем, перевод украинского образования на отечественные стандарты ему не в новинку: несколько лет он возглавлял профильный департамент в Севастополе. Менее чем через месяц после нынешнего назначения Родиков сообщил одному из севастопольских сетевых ресурсов: «В Херсонской области 424 школы, 482 детских сада, 40 учреждений профессионального образования и пять вузов».

242 – и 91. 482 – и 62. 40 – и 17. Если судить по цифрам как таковым, украинским властям впору трубить очередную перемогу – вроде той, которую недавно Киев упорно декларировал на том же Херсонском направлении.

Чем кончилась попытка украинского наступа – известно по сводкам российского Минобороны. Но реальную картину на поле боя – тем более по его итогам – оценить, пожалуй, куда проще, чем военно-гражданские расклады вокруг школьной парты, меняющиеся на ходу. Хотя и в этом случае попробовать можно.

* * *

– Детей из трех прифронтовых районов – Бериславский, Белозерский, Снегиревский – в середине сентября планируется вывезти в Россию, – сообщает газете ВЗГЛЯД Родиков.

Бериславский – это, помимо прочего, те самые три села, где школы разбиты прямыми попаданиями «хаймарсов». Среди адресов, где ждут херсонских ребят – оздоровительный лагерь «Ласпи» под Севастополем, Крым и Геленджик. Разумеется, подчеркивает министр, выезд детей – лишь с согласия родителей.

– Туда же, – продолжает Родиков, – будут направлены педагоги по основным предметам: русский язык и литература, математика. Ребята одновременно с отдыхом на море смогут какое-то время позаниматься вдали от боев.

Где будут учиться эти дети по истечении «какого-то времени» – не уточняется. Сколько это самое время продлится – пока сказать не может никто. Но факт остается фактом: три района Херсонской области – если говорить о системе образования – смогут учиться в России. Три из имеющихся 18.

Дальше – уехавшие из Херсонской области семьи: в Россию, на Украину, в Западную Европу... Сколько детей и родителей уехало, сколько собираются вернуться – и реально вернутся, когда ракетные прилеты прекратятся, – тоже будет ясно не сейчас и не завтра. В любом случае таких школьников – много. И на Херсонщине их, безусловно, ждут.

– По мере поступления детей базовые школы будут расширяться, – объясняет Савина, директор херсонской 55-й. – На то и база, чтобы резервы иметь. Есть районы, где несколько школ рядом находятся, их можно от одной другую увидеть. Реальную картину увидим по ходу дела, в ближайшие месяцы. Мы готовы принять всех наших ребят в любой момент.

Еще, наверное, стоит отметить, что описание повседневной жизни херсонского учителя – «им сжигают машины, им бьют стекла, им угрожают» – отнюдь не фигура речи. Ирина Махнева, ведающая образованием в Каховке и окрестностях, летом едва избежала гибели в своей машине: устройство сработало раньше, чем она успела подойти к ней. Счет разбитым стеклам в домах учителей по всей Херсонщине – на десятки. А угрозы каждый из них и вовсе перестал считать.

И наконец – наверное, самое важное. Рыночный курс херсонского помидора – был 6, стал 15 – совсем не единственное, на что влияют прилеты. На службе Киева с его дистантом – не только деньги за саботаж и «хаймарсы» с целью «школа», но и любой реактивный снаряд, прорывающийся сквозь ПВО. В мост или в дом, по школе или по кладбищу, в сарай или в поле – разницы никакой.

– Наш город и вся Херсонщина – не Донецк и Донбасс, – говорит херсонец Александр, сотрудник областной администрации. – Спецоперация здесь прошла быстро – а если брать подобные последствия, то по минимуму. Уж точно без таких обстрелов, стопроцентно. Годами сидеть под ракетным дождем здесь не привыкли – и все надеются, что привыкать к такому и не придется. Это железное лето очень напугало людей.

– Чтобы услышать «да» на вопрос «в школу собираетесь?» – хоть от ребенка или родителей, хоть от учителя, – нужно дать ответ на «когда все это кончится?», – признает собеседник из районного отдела образования. – А тут даже по структуре выходит сложнее, чем да или нет.

То есть по большому счету достижения херсонского образования обеспечиваются успехами на николаевском направлении.

* * *

Для тех, кто уже сказал и еще скажет «да», из России в Херсонскую область везут, помимо прочего, наглядные пособия и компьютерные классы. В каждую из вновь открытых школ. Приехали российские учебники, порядка 600 тыс. штук. Осенью будет выплата по 10 тыс. рублей на каждого херсонского школьника, кто придет в класс – распоряжение подписано Владимиром Путиным. Отдельно – наборы первоклассника; существенное подспорье тем, кому на Херсонщине сейчас просто не на что такой набор собрать.

– Слава Богу, наши школы не разрушены. Но в каком они состоянии! – говорит собеседник из районного отдела образования. – Поставлены пластиковые окна несколько лет назад – да, спасибо, сделали в одной из районных школ такой ремонт, – но окна при этом не открываются. Представьте: зима, дети сидят, отопление работает, парниковый эффект создается – отсюда много проблем с дыхательными путями, с аллергией. Сколько раз при Украине внимание обращали – и ноль внимания, извините. За 30 лет незалежности украинские школы стали независимы от школьного питания, от нормального состояния полов. Теперь мы видим, что все меняется.

– Оборудование – очень, очень важно. Мою школу прежние «хозяева» убили вообще, – говорит директор Савина.

Пройтись по классам и коридорам своей 55-й школы Елена Викторовна пока что не зовет даже в режиме онлайн. Перед 1 сентября во всех школах Херсонщины работает Росгвардия; на ней – безопасность и праздника, и учебного года в целом.

– Лучше, – говорит директор Савина, – я вас где-то через год приглашу, когда все налажу. Я справлюсь. А если еще найдете в России отдельных шефов для моей 55-й...

Елена Савина с ее «прятаться не стану» – человек, безусловно, отважный. Что для нынешней херсонской школы – чуть ли не главное. Вправду, хорошо бы помочь.

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